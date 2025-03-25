Топ-5 фильмов, где главный герой спасает мир

Тема спасения человечества всегда интересовала любителей кино. Главный герой красавчик, который берет на себя эту благородную миссию, сталкивается с препятствиями, способными изменить ход событий истории. От супергероев, сражающихся с инопланетянами, до обычных людей, оказавшихся в напряженной ситуации — сегодня мы подготовили для тебя топ-5 фильмов, где главные персонажи проявляют силу духа, защищая мир.

© кадр из фильма «Пятый элемент»

Последний охотник на демонов

Фильм снят по мотивам известной игры Home Sweet Home. Полицейский во время своей работы случайно открывает древние врата, из которых в наш мир бегут демоны. Теперь герою нужно спасти человечество от нечисти и остаться живым, ведь у него есть жена и дети. Успеет ли он убить титана прежде, чем зло поглотит мир.

День независимости

Огромный инопланетный корабль зависает над Землей. Летящие с него мелкие корабли уничтожают города. Американскому пилоту удается захватить инопланетянина. Так люди узнают, что их цель — убить человечество и выкачать ресурсы земли. Но американский ученый находит способ уничтожить корабль, заразив его вирусом.

Пятый элемент

Бывший майор спецназа, ныне таксист, встречает девушку Лилу. Им нужно спасти Землю от надвигающихся из космоса смертоносных инопланетян, которые хотят погубить землю. Для начала главным героям нужно найти четыре камня, которые предназначены для борьбы со злом. «Пятым элементом» окажется любовь.

Армагеддон

В этом фильме мир спасает команда бурильщиков с нефтяной платформы. К Земле приближается гигантский астероид, который может полностью уничтожить человечество. Нефтяники отправляются в космос на летящий объект, бурят там скважину и закладывают заряд. Ведь только так можно изменить траекторию движения астероида.

Терминатор 2: Судный день

Из будущего, в котором миром правят машины, отправляют в прошлое высокотехнологичного робота с целью убить будущего лидера сопротивления, когда он был еще ребенком. Но сопротивление в ответ отправляет в прошлое другого робота, чтобы защитить мальчика.