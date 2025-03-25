Начались съемки пилотного выпуска комедийного сериала «Потехе час»

Стартовали съёмки пилотного выпуска комедийного сериала «Потехе час» с Никитой Кологривым в главной роли. Производством занимаются телеканал «ТНТ» и компания «Руки Вверх Продакшн».

В центре сюжета оказывается Анатолий Потехин — элитный организатор самых грандиозных и эксклюзивных мероприятий в Москве, способный устроить праздник даже в центре пустыни. Но когда в один день совпадают два масштабных заказа — свадебная церемония на Мальдивах и банкет после российско-китайских переговоров, — он вынужден искать нестандартное решение. В итоге Толя отправляется на острова сам, а вместо себя в Москву вызывает брата-близнеца Алёшу из деревни, который похож на него как две капли воды.

Фото со съёмок

Режиссёром проекта выступает Алексей Зотов. Вместе с Кологривым в шоу снимаются Анна Глаубэ, Катя Новокрещёнова, Анна Ардова, Арсений Кудряшов, Наталья Иохвидова и Дарья Петриченко.