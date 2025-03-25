Найдена актриса на роль матери Джейсона Вурхиза в сериале «Пятница, 13-е»

Издание Variety сообщило, что актриса Линда Карделлини, известная по «Основателю» и «Зелёной книге», сыграет в сериальном приквеле франшизы «Пятница, 13-е». Ей досталась роль Памелы Вурхиз — матери Джейсона Вурхиза.

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Шоураннером предстоящего сериала «Хрустальное озеро» станет Брэд Кейн Ранее Кейн. Ранее он работал над сериалами «Чёрные паруса», «Полиция Токио» и «Ложа 49». В проекте от A24 он заменит Брайана Фуллера, который отошёл от шоу из-за творческих разногласий с продюсерами.

Выпускать проект будут на онлайн-сервисе Peacock. У него пока нет даты старта производства и даты выхода, но эта информация наверняка появится позже.