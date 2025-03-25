Актер Дмитрий Нагиев впервые за два года появился на премьере сериала
Актер Дмитрий Нагиев впервые за два года вышел в свет. Фото "Газете.Ru" предоставила пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Дмитрий Нагиев появился на премьере комедии о крепкой мужской вражде "Актерище", которая состоялась 24 марта в кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Артист, сыгравший в сериале одну из главных ролей, позировал на красной дорожке в черной футболке, пиджаке, широких брюках, ботинках и очках. Среди гостей премьеры также были Антон Лапенко, Наталья Рудова, Нонна Гришаева, Арина и Дина Аверины, Ирина Безрукова и другие знаменитости. Сериал "Актерище" рассказывает о суперзвезде Славе Третьякове (Дмитрий Нагиев), чью жизнь портит блогер-кинокритик Никита Кисляк (Антон Лапенко). Актер приезжает в родной город блогера и требует от него удалить разгромный обзор. В результате между ними происходит драка. А в сеть попадает ролик, в котором Третьяков избивает Кисляка. Чтобы вернуть репутацию и избежать суда, Третьяков вынужден сыграть главную роль в никому неизвестной постановке Кисляка в провинциальном ДК. Режиссер сериала Дмитрий Невзоров. В ролях — Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля.