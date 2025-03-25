Как снимали «Гостью из будущего». К 40-летию премьеры фантастического фильма

Mos.ru

25 марта 1985 года на советские экраны вышел детский научно-фантастический пятисерийный телефильм Павла Арсенова «Гостья из будущего», снятый на Киностудии имени Горького.

Как снимали «Гостью из будущего»
© Mos.ru

Этот мини-сериал режиссер поставил по мотивам повести «Сто лет тому вперед» — одной из частей цикла, который Кир Булычев начал писать еще в 1965 году для своей дочери Алисы. Павел Арсенов считал фантастический жанр очень перспективным, его вдохновляли работы Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» и «Москва — Кассиопея». А идея экранизировать именно эту книгу Кира Булычева возникла у режиссера во время творческой встречи с детьми. На вопрос, по какому произведению они посоветовали бы ему снять фильм, большинство назвали «Сто лет тому вперед». Писатель стал соавтором сценария «Гостьи из будущего», съемки начались в 1983 году и закончились в августе 1984-го.

По сюжету московские школьники находят в подвале старого дома машину времени. Ученик шестого класса Коля Герасимов, который всего лишь вышел в магазин за кефиром, случайно попадает в 2084 год. Робот Вертер, которого он встречает, разрешает ему немного прогуляться по Москве и посмотреть на будущее. Коля знакомится с Алисой Селезневой, дочерью профессора и директора космического зоопарка «КосмоЗоо». У девочки есть миелофон — уникальное устройство, предназначенное для чтения мыслей, с помощью которого она изучает поведение животных. Однако миелофон интересует и космических пиратов — Крыса и Весельчака У, которые хотят стать властителями Вселенной. Колю и Алису ждет захватывающее приключение.

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Подбор актеров и съемки

На роль Алисы Селезневой претендовали более сотни юных актрис, включая Наталью Шанаеву, сыгравшую в фильме Лену Домбазову. В итоге роль досталась Наталии Гусевой и принесла ей огромную популярность — письма от поклонников приходили и из-за пределов Советского Союза. На момент начала съемок ей было 11 лет. Однако о профессиональной актерской карьере Наталия не мечтала — после окончания школы она поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии, стала биотехнологом и работала в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

© Mos.ru

По воспоминаниям актера Семена Бузгана (Коля Садовский), почти все мальчики, которые снялись в фильме, на первом прослушивании читали отрывок из роли Фимы Королева — по результатам этого «экзамена» Павел Арсенов определял, есть ли у кандидата умение играть. На роль Коли Герасимова выбрали шестиклассника Алешу Фомкина, уже имевшего актерский опыт в нескольких сюжетах киножурнала «Ералаш».

© Mos.ru

Для взрослых ролей Павел Арсенов пригласил множество талантливых актеров: космическими пиратами стали Вячеслав Невинный и Михаил Кононов, Евгений Герасимов сыграл робота Вертера, Юрий Григорьев — профессора Селезнева, Игорь Ясулович — сотрудника «КосмоЗоо» Электрона Ивановича. Также в картине снялись Георгий Бурков, Валентина Талызина, Людмила Аринина, Наталья Варлей и другие известные артисты. Несколько эпизодических ролей сыграл один из операторов фильма Александр Лысых, его персонажей озвучил Михаил Кокшенов.

© Mos.ru
© Mos.ru
© Mos.ru
© Mos.ru
© Mos.ru

Бюджет для создания внушительной картины выделили довольно скромный, поэтому Павлу Арсенову, художнику-постановщику Ольге Кравчене, художнику по костюмам Валентине Олоновской и группе комбинированных съемок пришлось проявить фантазию и изобретательность, чтобы добиться реалистичности происходящего на экране. Например, Московский институт времени — всего лишь макет, подвешенный на высоту более 50 метров. Для летающих флипов использовали миниатюрные копии с крошечными фигурками внутри — их подвешивали к крутящемуся крану со стрелой и снимали на дальних планах, будто актеры летят высоко в небе. А знаменитый миелофон — на самом деле стеклянная призма для фотоаппарата.

© Mos.ru

Съемки, помимо площадок Киностудии имени Горького, проходили, разумеется, и в разных точках Москвы. Например, здание института времени и «КосмоЗоо» снимали в Главном ботаническом саду РАН имени Н.В. Цицина, школьные сцены — в здании школы № 20 (ныне № 1239) во Вспольном переулке, поскольку герои учатся именно в ней. Также в фильме можно увидеть Пречистенку, Гоголевский бульвар, проспект Калинина (ныне Новый Арбат), окрестности Самотечной улицы, где Коля Герасимов обнаружил машину времени, аллею Космонавтов и многие другие знакомые места.

© Mos.ru
© Mos.ru
© Mos.ru
© Mos.ru
© Mos.ru

Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов, чья песня «Прекрасное далеко» на стихи Юрия Энтина после выхода фильма стала хитом. Первый показ состоялся на Киностудии имени Горького в октябре 1984 года. Телевизионная премьера «Гостьи из будущего» прошла с 25 по 29 марта 1985 года, в дни весенних школьных каникул, и имела грандиозный успех. Позднее журнал «Мир фантастики» внес «Гостью из будущего» в список лучших экранизаций и назвал фильм культовым, несмотря на некоторую ограниченность съемочной группы в технических средствах.

© Mos.ru

Через два года, в 1987-м, Павел Арсенов снял фильм «Лиловый шар» по одноименной повести Кира Булычева, рассказывающий о новых приключениях Алисы Селезневой.

Киностудия Горького — одна из крупнейших в России, старейшая киностудия Москвы. Здесь вышло более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Три плюс два» и многие другие. Киностудия — одна из основных площадок масштабного московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей. Его развитием занимается Правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входит также сеть кинотеатров «Москино», кинозавод, кинопарк, кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Фильмы и сериалы
Экзамен
Вечера на хуторе близ Диканьки
Морозко
Через тернии к звёздам
Лиловый шар
Гостья из будущего
Три плюс два
Офицеры
Семнадцать мгновений весны
Карнавал
Людмила Аринина
Вячеслав Невинный
Михаил Кононов
Георгий Бурков
Евгений Крылатов
Юрий Григорьев
Михаил Кокшенов
Кир Булычев
Юрий Энтин
Павел Арсенов
Алиса Селезнева
Евгений Герасимов
Игорь Ясулович
Наталья Варлей
Валентина Талызина
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