Как снимали «Гостью из будущего»

25 марта 1985 года на советские экраны вышел детский научно-фантастический пятисерийный телефильм Павла Арсенова «Гостья из будущего», снятый на Киностудии имени Горького.

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Этот мини-сериал режиссер поставил по мотивам повести «Сто лет тому вперед» — одной из частей цикла, который Кир Булычев начал писать еще в 1965 году для своей дочери Алисы. Павел Арсенов считал фантастический жанр очень перспективным, его вдохновляли работы Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» и «Москва — Кассиопея». А идея экранизировать именно эту книгу Кира Булычева возникла у режиссера во время творческой встречи с детьми. На вопрос, по какому произведению они посоветовали бы ему снять фильм, большинство назвали «Сто лет тому вперед». Писатель стал соавтором сценария «Гостьи из будущего», съемки начались в 1983 году и закончились в августе 1984-го.

По сюжету московские школьники находят в подвале старого дома машину времени. Ученик шестого класса Коля Герасимов, который всего лишь вышел в магазин за кефиром, случайно попадает в 2084 год. Робот Вертер, которого он встречает, разрешает ему немного прогуляться по Москве и посмотреть на будущее. Коля знакомится с Алисой Селезневой, дочерью профессора и директора космического зоопарка «КосмоЗоо». У девочки есть миелофон — уникальное устройство, предназначенное для чтения мыслей, с помощью которого она изучает поведение животных. Однако миелофон интересует и космических пиратов — Крыса и Весельчака У, которые хотят стать властителями Вселенной. Колю и Алису ждет захватывающее приключение.

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Подбор актеров и съемки

На роль Алисы Селезневой претендовали более сотни юных актрис, включая Наталью Шанаеву, сыгравшую в фильме Лену Домбазову. В итоге роль досталась Наталии Гусевой и принесла ей огромную популярность — письма от поклонников приходили и из-за пределов Советского Союза. На момент начала съемок ей было 11 лет. Однако о профессиональной актерской карьере Наталия не мечтала — после окончания школы она поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии, стала биотехнологом и работала в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

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По воспоминаниям актера Семена Бузгана (Коля Садовский), почти все мальчики, которые снялись в фильме, на первом прослушивании читали отрывок из роли Фимы Королева — по результатам этого «экзамена» Павел Арсенов определял, есть ли у кандидата умение играть. На роль Коли Герасимова выбрали шестиклассника Алешу Фомкина, уже имевшего актерский опыт в нескольких сюжетах киножурнала «Ералаш».

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Для взрослых ролей Павел Арсенов пригласил множество талантливых актеров: космическими пиратами стали Вячеслав Невинный и Михаил Кононов, Евгений Герасимов сыграл робота Вертера, Юрий Григорьев — профессора Селезнева, Игорь Ясулович — сотрудника «КосмоЗоо» Электрона Ивановича. Также в картине снялись Георгий Бурков, Валентина Талызина, Людмила Аринина, Наталья Варлей и другие известные артисты. Несколько эпизодических ролей сыграл один из операторов фильма Александр Лысых, его персонажей озвучил Михаил Кокшенов.

© Mos.ru

© Mos.ru

© Mos.ru

© Mos.ru

© Mos.ru

Бюджет для создания внушительной картины выделили довольно скромный, поэтому Павлу Арсенову, художнику-постановщику Ольге Кравчене, художнику по костюмам Валентине Олоновской и группе комбинированных съемок пришлось проявить фантазию и изобретательность, чтобы добиться реалистичности происходящего на экране. Например, Московский институт времени — всего лишь макет, подвешенный на высоту более 50 метров. Для летающих флипов использовали миниатюрные копии с крошечными фигурками внутри — их подвешивали к крутящемуся крану со стрелой и снимали на дальних планах, будто актеры летят высоко в небе. А знаменитый миелофон — на самом деле стеклянная призма для фотоаппарата.

© Mos.ru

Съемки, помимо площадок Киностудии имени Горького, проходили, разумеется, и в разных точках Москвы. Например, здание института времени и «КосмоЗоо» снимали в Главном ботаническом саду РАН имени Н.В. Цицина, школьные сцены — в здании школы № 20 (ныне № 1239) во Вспольном переулке, поскольку герои учатся именно в ней. Также в фильме можно увидеть Пречистенку, Гоголевский бульвар, проспект Калинина (ныне Новый Арбат), окрестности Самотечной улицы, где Коля Герасимов обнаружил машину времени, аллею Космонавтов и многие другие знакомые места.

© Mos.ru

© Mos.ru

© Mos.ru

© Mos.ru

© Mos.ru

Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов, чья песня «Прекрасное далеко» на стихи Юрия Энтина после выхода фильма стала хитом. Первый показ состоялся на Киностудии имени Горького в октябре 1984 года. Телевизионная премьера «Гостьи из будущего» прошла с 25 по 29 марта 1985 года, в дни весенних школьных каникул, и имела грандиозный успех. Позднее журнал «Мир фантастики» внес «Гостью из будущего» в список лучших экранизаций и назвал фильм культовым, несмотря на некоторую ограниченность съемочной группы в технических средствах.

© Mos.ru

Через два года, в 1987-м, Павел Арсенов снял фильм «Лиловый шар» по одноименной повести Кира Булычева, рассказывающий о новых приключениях Алисы Селезневой.

Киностудия Горького — одна из крупнейших в России, старейшая киностудия Москвы. Здесь вышло более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Три плюс два» и многие другие. Киностудия — одна из основных площадок масштабного московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей. Его развитием занимается Правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входит также сеть кинотеатров «Москино», кинозавод, кинопарк, кинокомиссия и киноплатформа «Москино».