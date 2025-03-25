Вышел первый трейлер фильма «Чебурашка 2»

Кинокомпания «Централ Партнёршип» опубликовала первый трейлер фильма «Чебурашка 2». В ролике можно увидеть любимого всеми ушастого главного героя, который, несмотря на своё взросление, продолжает чудить и портить Гене жизнь.

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Видео доступно на YouTube-канале MEMBARAN. Права на видео принадлежат «Централ Партнёршип».

Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину.

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.