Что известно о премьере третьего сезона «Дамы с собачкой»

Премьерный показ третьего сезона сериала «Дама с собачкой» стартует 31 марта 2025 года на телеканале «Россия». Главные роли в многосерийном детективе исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко, Серафима Соловьёва и другие. Режиссер – Марат Ким.

© скриншот из сериала «Дама с собачкой»

«Дама с собачкой. Новые серии» – продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Яковлева). Агата и бывший судья Холодов (Балуев) готовятся к свадьбе, племянник Холодова, следователь Эдик (Перегудов), счастлив с дочерью Агаты Таней (Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив! Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало того, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Но зачем мужу понадобилось инсценировать собственную смерть? Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.