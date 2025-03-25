Вышел трейлер драмы «Почтарь»

24 апреля в широкий прокат выходит фильм «Почтарь», приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может. В военное время за почтой следит военное ведомство.

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Режиссером фильма выступил Андрей Разенков («Тесты для настоящих мужчин», «Северное сияние»). Продюсеры проекта — Елена Яцура («В движении», «9 рота», «Сулейман гора»), Юрий Крестинский («Generation P», «Империя V»), продюсеры KION Максим Филатов, Илья Бурец.