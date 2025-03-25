Кинокритик оценил триумф «Мастера и Маргариты» на «Нике»

Триумф фильма "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, получившего семь статуэток кинопремии "Ника" - это вполне объективная ситуация. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил кинокритик Сергей Сычев.

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«Он действительно самый главный, самый резонансный, самый обсуждаемый, самый, мне кажется, дискуссионный фильм прошлого года, поэтому логично, что выбрали его», — сказал Сычев.

Он также добавил, что российский кинематограф переживает глубокий кризис, "поэтому, когда появляются фильмы, которые хотя бы заставляют о себе говорить, заставляют о себе спорить, которые делят общество, это автоматически уже фильмы-события".

По мнению Сычева, фильм Локшина является первой удачной экранизацией романа Булгакова.

«Здесь было неожиданное решение, очень творческое, как обойтись и с сюжетом романа, и с тем, что было вокруг него, и с биографией самого Булгакова. Все это ввести в единую концепцию, это, мне кажется, очень удачное решение», — сказал кинокритик, добавив, что фильм очень актуален и имеет много параллелей с современностью.

Кинокритик подчеркивает, что "любые попытки более или менее буквального воспроизведения на экране фильма и сюжета романа спотыкаются о то, что фантастика Булгакова очень специфична". По мнению Сычева, она работает в воображении, но "очень плохо смотрится на экране".

«И поэтому любые попытки просто перенести параллельным переносом роман на экран, они вот как бы выглядят бледно по отношению к источнику», — добавил кинокритик.

Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина был признан лучшим на 38-й национальной кинематографической премии "Ника" и получил награды во всех семи номинациях, в которых участвовал. Премия за лучшую мужскую роль была присуждена актеру Евгению Цыганову, а за лучшую женскую роль - Юлии Снигирь, оба сыграли в картине "Мастер и Маргарита".