Какие аниме посмотреть, чтобы полюбить этот жанр

Аниме — это огромный мир, полный ярких эмоций, захватывающих сюжетов и невероятных персонажей. Но с чего начать, если вы никогда раньше не смотрели аниме? Мы подготовили подборку из пяти отличных сериалов, которые идеально подойдут для новичков.

© кадр из аниме «Наруто»

«Наруто». История о мальчике-ниндзя, мечтающем стать самым сильным, покорила миллионы зрителей. Это аниме сочетает в себе экшен, юмор и трогательные моменты.

«Код Гиас». Интеллектуальный боевик о мире, где Британская империя правит миром, а главный герой получает силу, позволяющую подчинять других. Захватывающий сюжет и сложные моральные дилеммы.

«Мой сосед Тоторо». Добрый и атмосферный фильм Хаяо Миядзаки о приключениях двух сестер и волшебного существа Тоторо. Идеально для любителей уютных историй.

«Атака титанов». Эпичная сага о борьбе человечества с гигантскими существами. Этот сериал поражает своей графикой, драмой и масштабом.

«Твое имя». Романтическая фантастика о двух подростках, которые меняются телами. Красивая анимация и трогательная история никого не оставят равнодушным.

Ранее был опубликован тест, который помогает определить, какой жанр фильмов подходит лично вам. Попробуйте пройти его и, возможно, откроете для себя что-то действительно новое.