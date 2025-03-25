Почему вам стоит посмотреть сериал «Переходный возраст»

В начале весны на Netflix вышел британский мини-сериал «Переходный возраст». Это социальная драма, в центре которой оказывается тринадцатилетний подросток, обвиненный в жестоком убийстве одноклассницы. Премьера состоялась 13 марта 2025 года — проекту потребовалось меньше недели, чтобы завоевать мировую популярность и вызывать бурные дискуссии в сети. Резонанс, который вызвал «Переходный возраст», можно сравнить, разве что, с успехом «Олененка» — главного сериального хита весны-2024. «Лента.ру» рассказывает о сюжете, актерском составе и создателях шоу.

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Главное о сериале

Страна: Великобритания.

Великобритания. Оригинальное название: Adolescence.

Adolescence. Жанр: драма, детектив, психологический триллер.

драма, детектив, психологический триллер. Авторы сериала: Джек Торн, Филипп Барантини и Стивен Грэм.

Джек Торн, Филипп Барантини и Стивен Грэм. Производство: Netflix.

Netflix. Когда вышел: 13 марта 2025 года.

13 марта 2025 года. Длительность: 4 эпизода по 50-65 минут.

4 эпизода по 50-65 минут. Где смотреть: стриминговый сервис Netflix.

стриминговый сервис Netflix. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 8.4.

7.5 и 8.4. В главных ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс.

Первые отзывы зрителей о «Переходном возрасте» появились в Рунете 16 марта — всего через три дня после выхода шоу. Пользователи начали активно обсуждать проект в социальных сетях — позже к дискуссии присоединились и отечественные СМИ. Зрители и критики отмечали игру актеров и восторгались операторской работой (каждая серия «Переходного возраста» снята одним кадром с привлечением большого количества технического персонала).

Сюжет

Обратите внимание: ниже присутствуют небольшие спойлеры, которые могут повлиять на восприятие шоу. Некоторые пользователи, посмотревшие «Переходный возраст», советуют не читать вообще ничего о сюжете шоу перед просмотром — так полученные эмоции будут ярче.

В центре истории — подросток по имени Джейми (Оуэн Купер). Мальчик живет в небольшом английском городе вместе со своей семьей: отцом Эдди (Стивен Грэм), матерью Мэндой (Кристина Тремарко) и сестрой Лизой (Эмили Пиз).

Размеренная жизнь Миллеров меняется, когда рано утром в их дом вламывается группа оперативников и двое полицейских — детектив Люк Бэскомб (Эшли Уолтерс) и сержант Миша Фрэнк (Фэй Марсей).

Полиция арестовывает 13-летнего Джейми Миллера по подозрению убийстве его одноклассницы Кэти Леонард.

Шокированный Джейми отправляется на допрос вместе с отцом. Напуганный мальчик отрицает свою вину, а Эдди не понимает, как его сына вообще могли обвинить в чем-то настолько ужасном.

Что происходит дальше

Вскоре полицейские показывают Джейми, Эдди и адвокату Полу Бэрлоу (Марк Стэнли) видеозапись, на которой четко видно: гибель Кэти Леонард — дело рук тринадцатилетнего подростка. После допроса мальчик отправляется под стражу.

Личность преступника становится известна уже в первой серии — остальной сюжет «Переходного возраста» крутится вокруг другого расследования. Детективы Бэскомб и Фрэнк, а также психолог Брайони Аристон (Эрин Доэрти) разбираются, что побудило Джейми совершить жуткое нападение, а родители малолетнего преступника пытаются понять, как упустили изменения в поведении сына.

В итоге оказывается, что Джейми уже долгое время находился в глубоком эмоциональном кризисе, а виной всему — тренд на токсичную маскулинность (то есть представления о «правильном» поведении мужчин и их положении в обществе, набор стереотипов, который якобы позволяет мужчине стать «настоящим мужиком») и распространение субкультуры инцелов.

«Переходный возраст» состоит из четырех серий. События в каждом эпизоде разворачиваются в определенной локации и в определенный временной промежуток:

Джейми и его отец покидают дом и отправляются на допрос в полицейский участок;

три дня спустя детективы Бэскомб и Фрэнк посещают школу, в которой учится Джейми;

семь месяцев спустя Джейми беседует с психологом Байони Аристон (Эрин Доэрти) в психиатрической клинике для несовершеннолетних;

год и месяц спустя у себя дома Миллеры пытаются смириться с произошедшим.

Создатели и производство

Авторы сериала «Переходный возраст» — сценарист Джек Торн и актер Стивен Грэм, который также сыграл одну из главных ролей в шоу. Торн писал сценарии к сериалам «Молокососы» и «Темные начала», «Эноле Холмс» с Милли Бобби Браун и фильму «Чудо». Грэм, который ранее появлялся в фильмах Гая Ричи, сериалах «Это — Англия» и «Точка кипения», впервые попробовал себя в роли шоураннера.

Грэм и Торн рассказали, что на создание шоу их вдохновили реальные события — истории британских подростков, которые хладнокровно лишали жизни своих одноклассниц. С помощью «Переходного возраста» сценаристы попытались объяснить, что двигало этими молодыми людьми.

Режиссером проекта стал Фил Барантини, который также снимал «Точку кипения» — четырехсерийную кулинарную драму, все серии которой сняты одним дублем. События в сериале происходят в одной локации (на кухне ресторана), а вот география «Переходного возраста» гораздо шире.

Главная фишка «Переходного возраста» — каждая серия шоу снята одним непрерывным дублем. Камера следит за героями, когда они садятся в машину, чтобы ехать в полицейский участок, взмывает в воздух для эффектных пролетов, и все это — без видимых склеек.

Оператор шоу, Мэттью Льюис («Точка кипения») рассказал, что в «Переходном возрасте» есть всего одна монтажная склейка.

Для подготовки к съемкам потребовалось несколько месяцев репетиций, а вот непосредственное производство шоу заняло всего пять дней. Актеры по несколько раз играли каждую серию от начала до конца — изначально создатели сериала предполагали, что на каждый эпизод уйдет по десять дублей. В итоге их число возросло — виной всему разнообразные технические проблемы.

16 дублей потребовалось, чтобы снять четвертую серию «Переходного возраста».

Интересно, что «переходный возраст» — подходящий по смыслу, но не дословный перевод названия мини-сериала. Английское слово adolescence можно перевести как «подростковый период» или «юность».

Например, американскую мелодраму Эшли Эйвис, которая в оригинале тоже называется Adolescence, на русский переводят под заголовком «Юность», а роман Федора Достоевского «Подросток» за рубежом известен как The Adolescent. Для описания понятия «переходный возраст» используют другое выражение — идиому awkward age (дословно — «неловкий возраст»).

Актерский состав

Главная роль в сериале досталась англичанину Оуэну Куперу. На момент съемок в сериале юному актеру было всего четырнадцать лет.

До съемок в «Переходном возрасте» ни Оуэн, ни его приемные родители не были связаны с кинематографом. Сам Купер рассказал, что в детстве мечтал стать профессиональным футболистом, и задумался об актерской карьере всего несколько лет назад. Чтобы справиться со своей первой ролью, актеру-дебютанту пришлось наизусть заучивать многостраничный сценарий.

Кстати, в 2026 году должен выйти второй фильм с участием Оуэна Купера — драма «Грозовой перевал» от Эмиральд Фенел, снявшей нашумевший «Солтберн».

Какие еще актеры сыграли в сериале «Переходный возраст»

Стивен Грэм («Это — Англия») — Эдди Миллер, отец Джейми;

Кристина Темарко («Священник») — Мэнда Миллер, мать Джейми;

Амели Пиз (первая роль в кино) — Лиза Миллер, сестра Джейми;

Эшли Уолтерс («2+1») — Люк Бэскомб, детектив, который расследует дело Джейми;

Фэй Марсей («Гордость») — Миша Фрэнк, сержант, напарница Бэскомба;

Эрин Доэрти («Отверженные») — Брайони Аристон, психолог, который беседует с Джейми;

Марк Стэнли («Убийство на пляже») — Пол Бэрлоу, адвокат Джейми;

Амари Бахус (первая роль в кино) — Адам Бэскомб, сын Люка, учится в одной школе с Джейми;

Кейн Дэвис (первая роль в кино) — Райан Ковальски, друг Джейми, учится с ним в одной школе;

Фатима Боджанг (первая роль в кино) — Джейд, подруга Кэти, учится в школе Джейми.

Вообще, в каждом эпизоде «Переходного возраста» история концентрируется вокруг нескольких ключевых персонажей.

Например, практически вся третья серия посвящена разговору Джейми и психолога Брайони Аристон — остальные актеры, появляющиеся на экране, играют незначительные роли.