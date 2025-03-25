Вышел новый тизер аниме «Ван Пис»

Официальный сайт «Ван Пис» поделился с фанатами новыми кадрами и опенингом из новой арки аниме-адаптации под названием «Яичная голова» (Egghead). Первые два эпизода новых приключений Луффи покажут на японском ТВ уже 5-6 апреля.

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Видео доступно на YouTube-канале ONE PIECE Official — ENG. Права на видео принадлежат Toei Animation.

Аниме-адаптация «Ван Пис» выходит с октября 1999 года и уже включает в себя более 1100 эпизодов, а новые главы оригинальной манги продолжают выходить с достойным уровнем продаж. Также в прошлом году вышел сериал «Ван Пис» от Netflix с живыми актёрами — а сейчас к релизу готовится второй сезон шоу.