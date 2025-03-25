Владимир Путин подвел итоги отечественного кинопроизводства 2024 года

Количество зрителей отечественных фильмов выросло на 10%, до 100 млн человек, российский кинематограф набрал "хороший темп", заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

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«Кассовые сборы составили 36 млрд рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший! Аудитория составила 100 млн человек», — сказал он.