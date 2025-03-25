Кинокритик назвал премию Евразийской академии пустой тратой бюджета

России сегодня важно снимать хорошее кино и активно продвигать его на зарубежные премии, заявил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

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Создание новой кинопремии Евразийской киноакадемии станет пустой тратой бюджетных денег, которая не принесет престижа российской киноиндустрии, допустил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Режиссер Никита Михалков заявил журналистам после своего творческого вечера в Москве, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, а первое награждение проведут в декабре 2025 года. Ранее министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран. Однако Шнейдеров высказался на этот счет довольно скептично.

«Никакого влияния у премии не будет. Не надо изобретать велосипед, он уже есть. Существует азиатская премия, есть премия BAFTA, "Оскар". Новая премия нам не нужна, это лишняя трата государственных денег, которая престижа не принесет. Хорошо, что не назовут ее "Бриллиантовая рука". Учитывая наши непростые взаимоотношения, в том числе с азиатскими странами, на новой премии мы снова получим фильмы, которые никому не нужны. Это будут картины, которых нет на премии Азиатской академии или на "Оскаре". Верю, что к премии проявили интерес в БРИКС. Значит, это будет премия Ирана, Казахстана, но много ли казахских фильмов мы знаем? Нам нужно активно продвигаться на международные премии. Не нужно отказываться от выдвижения России на премию "Оскар"», — заявил он.

Как добавил собеседник НСН, российская киноидустрия сегодня должна создавать интересные и качественные проекты, а затем активнее продвигать их за рубеж.

«Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" повезли в Америку, его чудесно смотрели американцы, сейчас идет разговор, кто из американских компаний возьмет картину на дистрибьюцию. У "Мастера и Маргариты" пока сложности, но, думаю, фильм пройдет в американский прокат. Валерий Переверзев, российский кинорежиссер закончил работу над фильмом "Тени Москвы". Его уже позвали в одну из программ Каннского фестиваля. Нужно снимать хорошее кино, тогда не будет никакой культуры отмены, наши фильмы будут показывать в Америке и в Европе. Нужно создавать проекты, которые смотрят в мире, а не "Красный шелк", от проката которого отказались даже в кинотеатрах Китая», — пояснил Шнейдеров.

Ранее режиссер фильма «Мастер и Маргарита» и дистрибьютор Luminosity Pictures подали в суд на американских продюсеров Светлану Мигунову-Дали и Грейс Ло, которые инициировали блокировку проката картины в США, сообщило издание Variety. Уточняется, что продюсеры планируют собственную англоязычную адаптацию книги.

Как рассказала «Радиоточке НСН» продюсер фильма «Мастер и Маргарита» Наталия Клибанова, наследник Булгакова почти одновременно продал права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» в Россию и за рубеж, что и создало спорную ситуацию.