Фильм «Июньская полынь» покажут в школах

Художественно-документальная картина режиссера Юлии Бочаровой "Июньская полынь", приуроченная к 80-летию Великой Победы, будет продемонстрирована в российских школах. Об этом журналистам сообщил продюсер проекта Илья Аксенов.

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«Планируются показы киноленты в школах», — сказал он, отметив, что произойдет это "после проката".

Аксенов подчеркнул, что фильм "прошел социальную комиссию" и был рекомендован к демонстрации в образовательных учреждениях. По словам режиссера Бочаровой, фильм рассчитан на детскую аудиторию.

«Некоторые истории не вошли в фильм, потому что мы его адаптировали для детей», — поделилась она.

Фильм посвящен судьбе ветерана Великой Отечественной войны Виктора Гладышева. Картина, основанная на его воспоминаниях, рассказывает об испытаниях, которые пришлось пережить ему и его семье в годы войны в немецком тылу. Ветеран сыграл в фильме роль героя-рассказчика. В фильме также снялась писатель, создавшая повесть о Гладышеве, Наталья Сухинина.