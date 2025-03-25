В Москве пройдет кинофестиваль научно-популярных фильмов «Мир знаний»

Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» впервые пройдет в Москве с 27 по 30 марта. Он состоится в 20-й раз и приурочен к 110-летию киностудии Горького.

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Программа фестиваля будет состоять из Международного конкурса, Национального конкурса и серии внеконкурсных показов. Основным тематическим направлением конкурсных программ станет взаимодействие человека и новых технологий, связь науки и этики.

В рамках фестиваля покажут фильмы из Испании, Панамы, Ирана, Индии, Сербии, России. Председателем жюри станет Галина Прожико, ведущий специалист по документальному и научно-популярному кино на постсоветском пространстве, профессор, доктор наук.

Открытие фестиваля состоится 27 марта в кинотеатре «Художественный». Также показы фильмов, внеконкурсные программы, лаборатории и творческие встречи пройдут в кинотеатре «Пионер», Дарвиновском музее, кинотеатрах «Синема Парк Европейский», «Синема парк Филион на Багратионовском», Московском планетарии, кинотеатрах «Москино», научно-познавательном центре Заповедное посольство Парка «Зарядье» и на самой киностудии Горького.

Фильмом открытия станет российская документальная лента «У ветра нет хвоста» (реж. Никита Сташкевич, Иван Власов, 2024 г.).

«"Мир знаний" пройдет в столице впервые. Юбилейный, двадцатый фестиваль приурочен к круглой дате киностудии Горького — ей исполняется 110 лет. По этому случаю в рамках фестиваля состоятся не только кинопоказы российских и иностранных фильмов, но и дискуссии, лекции и мастер-классы», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В честь юбилея фестиваля организаторы подготовили отдельную программу «Лучшие из лучших». Это картины, которые за время фестиваля получали Гран-при. Помимо этого, в специальной внеконкурсной программе будут показаны ленты из Ирана, Турции, Казахстана и Таджикистана о традициях и образе жизни мусульманского Востока.

В сети кинотеатров «Москино» зрители смогут увидеть пять фильмов из внеконкурсной кинопрограммы фестиваля, в том числе две научно-популярные ленты, созданные продюсерским центром киностудии Горького: «Сквозь темную материю» о Большом адронном коллайдере (реж. Марьям Махиева, 2024 г.) и «Территория привязанности» о спасении животных и границах взаимодействия человека с дикой природой (реж. Настя Тарасова, 2023 г.). А также картины «Мамонт» о путешествии по Якутии (Бельгия, реж. Лисбет Де Солер, 2021 г.), «Увядания и фантазии парков» о заброшенном китайском парке аттракционов (Китай, реж. Ченьлян Чжу), «Музыка звезд» о Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии (Анастасия Зверькова, 2023 г.). Показы пройдут в шести кинотеатрах «Москино»: «Вымпеле», «Космосе», «Сатурне», «Туле», «Спутнике», «Искре» (16+). Вход свободный по предварительной регистрации.

Не только посмотреть кино, но и поучаствовать в дискуссиях гостям можно будет на программе «Мастер vs Мастер». В рамках программы ученики кинорежиссера и сценариста Алексея Учителя и режиссера документального кино Андрея Осипова, чьи подходы к съемочному процессу стилистически и концептуально совершенно разные, представят свои киноработы и покажут разницу методов работы.

Образовательная программа кинофестиваля будет состоять из серии лекций и мастер-классов экспертов в области мирового кинематографа. На киностудии Горького пройдет открытая конференция «Методика и практика работы в современном научно-популярном кино в мире и в России». Она будет посвящена актуальным возможностям и вызовам в производстве и реализации научного и документального контента на онлайн-платформах и в кинотеатрах. Для юных кинематографистов будут организованы интерактивные лекции, паблик-токи и практические занятия от мастеров кинокампуса киностудии Горького и открытые встречи с кастинг-агентом, на которых подростки смогут узнать, как попасть в кино.

Интенсив-лаборатория для подростков от 13 до 17 лет «Документальное кино. Код жизни» позволит узнать больше о мире науки и попробовать себя в роли документалиста. Участники научатся работать со съемочным оборудованием и сценарием, снимут собственный научно-популярный фильм.

Кроме того, в честь 110-летия киностудии Горького в Московском планетарии будет открыта выставка-инсталляция Art & Science, на которой будет представлена интерактивная медиаскульптура Plantoverse 2.0. Проект создан коллективом авторов, состоящим из художников, ученых и программистов. Идея выставки продолжает идею самого фестиваля — совместить художественный и научный взгляд на мир, показать, как научное знание интерпретируется современными художниками.

Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» был учрежден в 2006 году. Президентом кинофестиваля был Сергей Капица, советский и российский ученый, главный редактор журнала «В мире науки» и ведущий научно-популярной телепрограммы «Очевидное — невероятное».