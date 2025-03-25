Вышел новый трейлер хоррора «Пункт назначения: Кровные узы»

Компания Warner Bros. представила новый трейлер фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». Шестая часть культовой серии хорроров выйдет в мировых кинотеатрах 16 мая.

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Лента станет первой почти за 15 лет — предыдущий фильм серии вышел в 2011 году. Действие «Пункта назначения 6» будет происходить в мире служб быстрого реагирования с участием врачей, полицейских и пожарных.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Картину приурочат к 25-летнему юбилею франшизы. Режиссёрами выступят Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые работали вместе над фильмом «Иные». Главную роль вновь исполнит Тони Тодд.