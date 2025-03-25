Научно-фантастический боевик «Мир юрского периода: Возрождение» возглавил список самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в прокат летом 2025 года. Об этом говорят данные проекта Fandango, опросившего более 3 тыс. любителей кино.

В тройку лучших также вошли новая «Фантастическая четвёрка» с Педро Паскалем и восьмая часть боевика «Миссия невыполнима».

Топ-10 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут летом 2025 года: