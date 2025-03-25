Путин оценил идею дополнительного финансирования отечественной анимации

Президент России Владимир Путин, выступая на Совете по культуре и искусству, пообещал подумать над тем, чтобы 10% сборов от проката иностранных мультфильмов отчислялись на нужды отечественной анимации.

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«Мы тем не менее поговорим. Я говорю о 10% от проката иностранного анимационного кино на нужды нашего анимационного кино», — сказал он, отметив, что этот вопрос нужно проработать с Минфином.

С такой инициативой к президенту обратилась председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва, объяснив, что такие меры существуют и работают во многих странах, в том числе во Франции.

«Не всегда то, что происходит во Франции, для нас является хорошим примером», — отметил Путин.

Другое предложение "Союзмультфильма"

Кроме того, Слащёва предложила отчислять 20% всего государственного финансирования кино на производство мультфильмов.

«В принципе, почему нет», — сказал Путин и обратился с просьбой высказать мнение по предложенной идее к министру культуры Ольге Любимовой.

Глава Минкульта отметила, что Фонд кино, экспертные советы и само министерство "с радостью отдадут" и больше средств на развитие анимации, если будут предлагаться "достойные проекты".

«Юлиана Юрьевна, видите, только я вас поддерживаю! — с улыбкой сказал Путин Слащёвой. — Мне, в принципе, ваше предложение нравится. Надо внимательно посмотреть, потому что Ольга Борисовна [Любимова] сейчас сказала, [что] хорошие инициативы поддерживаются».

«А кто это определяет, хорошие они или нет? Только зритель! А зритель как может определить? Когда в прокат вышло, правда?» — подчеркнул президент, добавив, что такие проекты будут появляться при наличии средств.

В завершение Путин поручил Минкульту и Минфину поработать над этими вопросами с Минфином.