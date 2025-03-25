Опубликован трейлер фильма «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"»

Первый тизер-трейлер анимационного фильма «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» обнародовала 25 марта 2025 года кинопрокатная компания «Вольга». Это сиквел мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», который вышел в российский кинопрокат 18 марта 2021 года и собрал более 74 млн рублей, а также был показан на международной онлайн-платформе Netflix. В тот раз суперагент Гретель и ее непутевый брат Ганзель расследовали загадочное исчезновение Короля и спасали Королевство. В этот раз им предстоит спасти заколдованную принцессу, уснувшую волшебным сном. На их пути появится Принц-чародей, который выполняет ту же миссию, и Гретель внезапно для себя начнет испытывать романтические чувства.

© Кадр из трейлера

Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности, — сообщается в синопсисе. — Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить Принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным Принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир – от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия – выполнима.

Снял новый мультфильм режиссер Владимир Николаев, сценарий он написал в соавторстве с Алексеем Замысловым и Дмитрием Соколовым. Роли озвучили Полина Авдеенко, Александр Васильев, Виктория Войнич-Слуцкая, Ольга Иванова, Артем Крылов, Андрей Левин, Алексей Макрецкий, Валентин Морозов, Ирина Обрезкова, Андрей Пирог, Юрий Романов, Юлия Рудина, Максим Сергеев, Дмитрий Стрелков, Андрей Тенетко, Мария Цветкова, Ирина Чумантьева, Регина Щукина

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/d37d834bb65973591ef9a4dc07ac47ba"/>

В российский прокат «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» выйдет 22 мая.