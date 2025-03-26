Почему фильм «Маленькая Вера» стал культовым

Опять на канале ОТР показали «Маленькую Веру». Культовый перестроечный фильм конца 80-х. Застойная жизнь как она есть. Фильм-шедевр на самом деле. Лучший фильм всех времен и народов, и не только перестройки.

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Режиссер Василий Пичул совсем еще молодой человек тогда — 26 лет ему было. Больше он ничего подобного уже не снял, хотя пытался. Потом ушел на телевидение, на НТВ, тоже режиссером. Почувствуйте разницу… Когда он умер, ему было всего 54.

Сейчас все вспоминают только смелую сексуальную сцену оттуда, хотя это всего лишь маленький, совсем небольшой эпизод. Да и насчет смелости есть вопросы. Тогда — да, практически революция в кино, но после этого мы, зрители, прожили большую жизнь, чего только не видели. На самом деле это глубочайшее кино, глубинное, поднявшее пласты русской советской жизни. Мы посмотрели на себя в зеркало и ужаснулись. Такое кино, что жить не хочется.

Там все актеры сыграли свои лучшие, неповторимые роли. Наталья Негода после этого должна была стать мировой кинозвездой, не меньше. В «Маленькой Вере» она блистала — да просто так, как она, у нас актеры еще не играли, нигде и никогда. Ради голливудской карьеры она и уехала в Америку, но там, к сожалению, так ничего и не произошло. Вернулась нескоро, уже как зрелая актриса отыграла еще в двух фильмах — и всё, пропала.

Андрей Соколов, тогда еще молодой да ранний, сразу стал звездой Советского Союза, еще не распавшегося, но вот-вот… На Марка Захарова он, очевидно, тоже произвел большое впечатление и был приглашен в «Ленком». По сути, он должен был стать вторым Абдуловым, только дело в том, что второго Абдулова нет и быть не может.

Прекрасная русская актриса Людмила Зайцева, очень красивая, здесь сыграла ужасную советскую равнодушную мамку, спрятав всю свою красоту куда подальше, — такое вот перевоплощение. Замечательно сыграла. А Юрий Назаров, отец, великолепный артист Тарковского, потом проклял эту свою блестящую роль и себя в ней, стал очень левым, коммунистом, и до сих пор считает, что «Маленькая Вера» способствовала-таки развалу страны.

Там была еще Александра Табакова, старшая дочь Олега Павловича. Она играет подругу главной героини. У нее черный ребенок, она совсем одинока. И еще она знает позу из йоги — «ха!». Вот скажи это «ха!», выкрикни, выплесни — и всё наладится, всё будет хорошо. Не стало…

В фильме Александра играет просто гениально. Эта небольшая роль второго плана показала все ее безграничные возможности, необыкновенный талант. Да, было в кого. Папа — Олег Табаков, великий русский актер, мама — Людмила Крылова, очень хорошая актриса.

…Но дальше этого не пошло, не случилось. Александра окончила Школу-студию МХАТ, играла в «Табакерке», еще в нескольких фильмах небольшие роли. А дальше… Она так и не простила отцу его уход из семьи. Не простила и всё тут. Так у человека, которого обожала вся страна, появилась дырка в сердце, которую нельзя, невозможно было заполнить: из его жизни навсегда ушла старшая дочь, самый близкий человек. С ним она больше не общалась, никогда, не пришла и на похороны. Пыталась строить личную жизнь, два раза была замужем, родила дочь Полину, но всё равно оказалась несчастлива. И в артистической карьере всё пошло наперекосяк, не так, как надо, как ожидали.

…Александра живет отшельницей, совершенно одна, ни с кем не общается. Не знаю, смотрела ли она сейчас «Маленькую Веру», вспоминала ли себя ту, прежнюю, такую талантливую. Кто виноват и что делать? Не нам судить. Просто очень жаль, что так вышло. Наверное, ее обломала жизнь по полной программе.

Но «Маленькая Вера» осталась и останется навсегда, надолго. А мы будем смотреть, вспоминать то время перед распадом и наслаждаться, удивляться актрисе, так блистательно сыгравшей небольшую, но трагическую роль. Восхищаться ею и, может быть, думать вот так: да, было… но прошло, не случилось. Как жаль.