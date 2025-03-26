Самый большой в России экран для спецэффектов установили в «Москино»

На территории кинозавода «Москино» на Рязанском проспекте установили самую большую в России конструкцию из светодиодных дисплеев, с ее помощью будут создавать визуальные эффекты для фильмов любой сложности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба департамента культуры столицы.

«Проект откроет новые возможности для индустрии, упростит многие рабочие процессы и снизит затраты. Площадь огромного экрана превышает 300 кв. м», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что конструкция, по форме похожая на шайбу, позволит съемочным группам не зависеть от времени года и погодных условий. Она избавит от необходимости выезжать в другие локации, менять декорации, либо прибегать к компьютерной графике. Для каждой сцены будут подбирать определенные фоны и визуальные образы, которые покажут на экранах. Актеры сразу увидят все то же самое, что и зрители.

Создатель оборудования – флагманский резидент кинозавода «Москино». Это студия по производству полнометражных картин, сериалов, рекламных роликов и музыкальных клипов с применением современных технологии. На ее счету более 500 реализованных проектов, среди которых – вышедшие в марте 2025 года «Челюскин. Первые» и «Красный шелк».

«Мы называем эту конструкцию «шайбой». Внутри нее можно создавать эффекты любой сложности, которые на экране кинотеатра будут выглядеть натурально. Сама технология для России уникальная, и мы рады, что нам удалось эту задумку реализовать», – цитирует пресс-служба слова основателя студии Юрия Ярушникова.

Также у резидента есть еще один павильон на территории кинозавода – для съемок сцен проезда в автомобилях и на других видах транспорта. Движение имитируется при помощи специального комплекса, включающего динамические платформы.

Столица уделяет большое внимание развитию отрасли в рамках проекта мэра «Москва – город кино». Он объединит 1 тыс. 170 га креативного пространства. В него уже входят киностудия имени Максима Горького на ул. Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, сеть кинотеатров, кинопарк и кинозавод «Москино».