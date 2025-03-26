Пять фильмов, которые вернут веру в кино

Если вы считаете себя настоящим киноманом, то точно не должны пропустить эти современные фильмы. Они поражают своими сюжетами, актерской игрой и визуальными эффектами.

© кадр из фильма «Дюна»

Начнем с «Дюны» Дени Вильнева. Этот эпический фантастический фильм переносит зрителя на далекую планету, где разворачивается борьба за ресурсы и власть. Визуальные эффекты и атмосфера завораживают.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана — это глубокий исторический драматург, рассказывающий о создателе атомной бомбы. Фильм поражает режиссурой и мощной игрой Киллиана Мерфи.

Не пропустите «Все везде и сразу» — уникальный микс жанров, где фантастика переплетается с драмой и комедией. Этот фильм завоевал множество наград, включая «Оскар».

«Безумный Макс: Дорога ярости» — это адреналиновый взрыв. Безумные погони, потрясающая операторская работа и харизматичный Том Харди делают этот фильм обязательным к просмотру.

И, наконец, «Паразиты» от корейского режиссера Пон Джун Хо. Этот фильм — мастерский сплав драмы, сатиры и триллера, который заставит вас задуматься о социальном неравенстве.

Ранее был опубликован тест, который помогает определить, какой жанр фильмов подходит лично вам. Попробуйте пройти его и, возможно, откроете для себя что-то действительно новое.