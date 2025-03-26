Странные фильмы, которые не любят в США, но обожают в России

Американское кино славится своими шедеврами, но иногда на экраны попадают фильмы, которые вызывают недоумение. Однако в России их почему-то полюбили. Давайте вспомним эти странные, но популярные картины.

© кадр из фильма «Двойной форсаж»

«Двойной форсаж» (2003). Этот фильм про гонки на газонокосилках стал культовым в России, хотя в США его считают пародией на спорт.

«Дракула 2000» (2000). Попытка модернизировать классический сюжет обернулась странным миксом ужасов и романтики.

«Анаконда» (1997). Фильм про гигантскую змею, который критики назвали абсурдным, но в России он стал хитом.

«Пила: Игра на выживание» (2004). Жестокий и странный триллер, который породил целую франшизу, хотя первый фильм многие считают переоцененным.

«Дом восковых фигур» (2005). Ужастик с Пэрис Хилтон, который стал популярен в России, несмотря на слабый сценарий.

Ранее был опубликован тест, который помогает определить, какой жанр фильмов подходит лично вам. Попробуйте пройти его, и, возможно, откроете для себя что-то действительно новое.