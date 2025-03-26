Пол Уолтер Хаузер рассказал про фильм «Фантастическая четверка»

Актёр Пол Уолтер Хаузер, который получил роль в фильме «Фантастическая четвёрка», рассказал, чем лента выделяется на фоне других проектов Marvel Studios. По словам Хаузера, лента «вдохнёт новую жизнь в киновселенную Marvel».

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Вдобавок к этому Пол Уолтер считает, что лента даст начало новой главы киновселенной.

Я верю, что фильм войдет в историю как один из тех проектов, которые положили начало новой волне успешного повествования для Marvel Studios.

Кого именно сыграет Хаузер, он не раскрывает, но ранее актёр отмечал, что его персонаж вписывается в мифологию Фантастической четвёрки.

Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Злодеем станет Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем.

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года.