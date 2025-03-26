В прокат выходит военно-патриотический фильм «Часы для Веры»

Омичи сняли военно-патриотическую ленту о двух девушках-тезках. Одна живет в 1941 году, другая - в наше время. В ролях заняты актеры омских театров. Режиссер, автор музыки, декоратор - тоже омичи. И киностудия - омская. Лента уже отмечена рядом кинонаград.

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Работа над картиной шла несколько лет. Съемки проходили в Омске, Калачинске и в Горьковском районе Омской области.

В фильме две сюжетные линии - Вера Комаровская и Вера Комарова живут в разных эпохах. Фильм начинается с эпизода поездки нашей современницы и ее отца за город на место будущей дачи. На участке находят останки солдата Великой Отечественной войны. Еще одна находка - женские часы с гравировкой "Вере Комаровской от папы".

Кадры уносят зрителя в далекое прошлое, в годы лихолетья, суровых испытаний, прерванной любви. Две Веры - две такие разные судьбы...

"Часы для Веры" - дебютная режиссерская работа Максима Горяинова. Киностудия "ИСС АРТ Медиа", имеющая многолетний опыт создания короткометражного социального кино, к полному метру тоже обратилась впервые. Решение - расширить привычный формат - приняли, когда для съемок потребовался реквизит, и создатели фильма отправились в омское отделение "Поискового движения России". Встреча с его руководителем Галиной Кудрей, рассказавшей о деятельности волонтеров, настолько их поразила, что авторы решили переписать сценарий.

В результате вместо короткометражки получился художественный фильм, в основе которого реальные истории и судьбы. В Новгородской области поисковики нашли останки солдата, призванного на фронт в 1942 году из Калачинска. И часы тоже были обнаружены в ходе раскопок в местах былых кровопролитных боев.

В фильме снялись актеры омских театров Сергей Оленберг, Альбина Риферт, Евгений Точилов, Мария Долганева, Тимур Муллин, Егор Уланов, Сергей Зубенко. В главной роли Веры Комаровой - актриса Лицейского театра Евгения Суровая.

«Проникнуться сюжетом помогли раскопки на Зайцевой горе, куда мы специально приезжали. Когда у тебя на глазах находят останки бойца, пропавшего восемьдесят лет назад, появляется надежда, что он, наконец, вернется домой. И это, впечатляет до глубины души», — рассказала Евгения.

Над музыкой к фильму работали омские композиторы. Озвучку тоже делали сами - суммы, которую запросили в столице, в наличии просто не оказалось. Декорации создавал художник омского ТЮЗа. Костюмами выручил Калачинский ДК, а также ансамбль "Иртыш".

Съемки проходили в старинных зданиях Омского педагогического и аграрного университетов, военно-историческом комплексе танкового института. Их полноценными участниками стали волонтеры, которые не только консультировали киногруппу и доставляли обмундирование, артефакты, но и были заняты в массовых сценах. В фильме использована документальная хроника поисковых отрядов. А саундтрек к ленте - это песня новосибирских поисковиков.

Первый полнометражный художественный фильм, снятый в Омске, уже показали в двух десятках российских городов. И зрители его приняли.

«"Это еще одна возможность сравнить времена, переосмыслить духовные ценности. По-новому взглянуть на поступки ровесников". "Картина дает понимание, что такое настоящая поддержка, взаимовыручка, верность. Помогает проникнуться уважением к истории страны". "Я бы особо рекомендовала посмотреть этот фильм подрастающему поколению, которое о прошедшей войне знает очень мало», — пишут зрители в соцсетях.

В конце марта "Часы для Веры" выходят в российский прокат.

Кстати

Лента уже завоевала награды: золотой диплом "За творческий поиск и художественную смелость" XXXIII Международного кинофорума "Золотой витязь", гран-при фестиваля "Святой Владимир" в Севастополе, приз зрительских симпатий Всероссийского кинофестиваля "Свидание с Россией. Сибирский характер".