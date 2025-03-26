Бен Аффлек и Джон Бернтал с пушками — на свежем постере боевика «Расплата 2»

Создатели фильма «Расплата 2» опубликовали свежий постер ленты, на котором можно увидеть крутых Бена Аффлека и Джона Бернтала с пушками.

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Согласно синопсису, Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном. Кресло режиссёра занял Гэвин О’Коннор, снявший первую часть.

Вместе с Аффлеком и Бернталом в ленте снялись Дж. К. Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон и другие.

Премьера боевика в мировом прокате состоится 25 апреля. Дата выхода продолжения в кинотеатрах России пока не раскрывается. Фильм наверняка доберётся до кинотеатров страны в мае.