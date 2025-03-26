О чем оскароносный фильм «Утомленные солнцем» и как его снимали

"Утомленные солнцем"— первая картина в серии фильмов Никиты Михалкова о командире Сергее Котове и его семье. Лента получила сразу две крупные международные награды: Гран-при 47-го Каннского фестиваля в 1994 году и "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 1995-м. По российскому телевидению картину впервые показали 21 октября 1995 года — в 50-летний юбилей Никиты Михалкова.

© кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Сюжет

Действие фильма разворачивается в 1936 году, до начала сталинских репрессий. Сергей Котов, командир дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии и коммунист, отдыхает на подмосковной даче вместе с женой Марусей и дочерью Надей. Размеренное течение жизни нарушает приезд друга детства Маруси, музыканта Мити. Митя был женихом Маруси до отъезда за границу, а также воспитанником ее отца. Герой ведет себя весело и несерьезно, но на самом деле сотрудничает с НКВД и приезжает в дом Котовых по заданию. Так разворачивается история, которая рушит жизни комдива, его родных и самого Мити.

Смысл названия

Изначально сценарий назывался "Безусловный эффект шаровой молнии": молния должна была стать метафорой революции, которая нагрянула внезапно и коснулась каждого. Образ молнии проходит через весь фильм: о ней в газете читает камердинер Мити Филипп в самом начале ленты, из-за нее трескаются рамки со старыми, дореволюционными фотографиями на даче комдива Котова, она же пролетает в квартире Мити, когда тот решает покончить жизнь самоубийством.

Позже у сценаристов Никиты Михалкова и Рустама Ибрагимбекова возникла идея назвать ленту "Утомленное солнце 36-го года" — отсылка к песне поэта Иосифа Альвека на танго польского композитора Ежи Петерсбурского 1937 года. Композиция неоднократно звучит в самом фильме в измененном варианте, ансамбль исполняет песню в самом начале картины, ее же неоднократно напевает Надя Котова.

Идея назвать фильм "Утомленные солнцем" пришла режиссеру неожиданно: однажды ему позвонила приятельница и спросила: "Когда уже будут готовы ваши утомленные солнцем?" Фраза запомнилась Михалкову, и фильм назвали так.

Актерский состав

Роль дочери главного героя Нади Котовой исполнила Надежда Михалкова, дочь режиссера. Чтобы девочка комфортнее чувствовала себя на площадке и играла более убедительно, Никита Михалков решил сам исполнить роль Сергея Котова.

Роль жены Маруси сыграла российская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, хотя изначально она предназначалась Елене Яковлевой. Как позже признавался сам режиссер, решающей стала улыбка Дапкунайте, а также хрупкость и некоторая странность в образе артистки.

Персонаж Мити Арсентьева был создан режиссером под актера Олега Меньшикова, который ранее снимался в другом фильме Михалкова — "Родня". Меньшиков поначалу не хотел участвовать в проекте: он должен был сыграть в другой картине, съемки которой так и не состоялись. Позже Олег Меньшиков назвал роль в "Утомленных солнцем" переломной в своей актерской карьере.

Как снимали фильм

К съемкам картины приступили быстро: в мае 1993 года начали писать сценарий, а уже 15 июня он был полностью готов. В конце того же месяца команда Михалкова начала съемки фильма.

Из-за дочери Никиты Михалкова ленту начали снимать намного раньше, чем планировалось изначально. Как объяснил позже сам режиссер, именно "в это время, в этом месте, в этом ее состоянии" образ Надежды Михалковой больше всего подходил к съемкам картины.

Ленту частично снимали в подмосковном поселке Николина Гора, частично — под Нижним Новгородом. Там в поселке Зеленый Город была расположена дача, где и происходило основное действие фильма.

Лето 1993 года было достаточно холодным, из-за этого съемочная группа долго простаивала и создание картины затянулось до осени. Съемки летних дней проходили в середине ноября, когда температура периодически опускалась ниже нуля. Поэтому осветителям пришлось имитировать эффект яркого летнего солнца, а декораторам — наклеить сотни искусственных листьев на голые деревья. Артисты, включая семилетнюю Надю Михалкову, купались в ледяной воде, лежали в купальниках на холодной земле — с нее перед началом съемок даже счищали изморозь. А чтобы в кадре не было видно идущего изо рта пара, актеры полоскали рот холодной водой.

В перерывах съемочная группа играла в футбол — благодаря матчам уставшие артисты и другие члены команды могли отдохнуть. Как позже рассказал актер Владимир Ильин, сыгравший роль Кирика, артисты также играли в теннис, для этого на площадке расставляли диванные подушки, а в качестве ракеток использовали книги.

Музыку к фильму написал композитор Эдуард Артемьев. Он с 1991 года жил в Лос-Анджелесе и, когда Михалков предложил ему сотрудничество, специально для работы над саундтреками к ленте вернулся в Россию: сначала временно, а впоследствии и вовсе остался жить в Москве. Работа над "Утомленными солнцем" переросла в многолетнюю дружбу Никиты Михалкова с Эдуардом Артемьевым.

За что фильм получил “Оскар”

Премьера "Утомленных солнцем" состоялась зимой 1994 года. После этого режиссер решил представить ленту на 47-м Каннском фестивале, но жюри признало лучшей картиной "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино, а фильм Михалкова получил Гран-при кинофестиваля. В том же году лента была удостоена Государственной премии РФ.

Уже в 1995 году Американская киноакадемия удостоила "Утомленных солнцем" премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Никита Михалков вышел получать награду с дочерью Надей.