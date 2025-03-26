Стала известна актриса главной роли в фильме «Хрустальное озеро»

Американская актриса Линда Карделлини - незабвенная Велма в дилогии "Скуби-Ду", также известная работами в сериалах "Хулиганы и ботаны" и "Мёртв для меня", утверждена на главную роль в многосерийном приквеле классического слэшера "Пятница, 13" под названием "Хрустальное озеро" (Crystal Lake).

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Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса предстанет в образе Памелы Вурхиз - матери необычного ребёнка, впоследствии ставшего знаменитым серийным маньяком в хоккейной маске.

Сериал-предыстория был анонсирован ещё в 2022 году, исполнительными продюсерами стали Брайан Фуллер ("Американские боги", "Ганнибал") и Виктор Миллер - автор сценария к ленте 1980-го года.

Год спустя появилась информация о возвращении во франшизу актрисы Эдриан Кинг (Элисон Харди из оригинального фильма), также стало известно об участии сценариста Кевина Уильямсона ("Крик", "Убить миссис Тингл").

В августе 2024 года Фуллер был уволен из проекта, шоураннером стал Брэд Кейн ("Оно: Добро пожаловать в Дерри", "Чёрные паруса").

Производством занимается студия A24, серии будут выходить на стриминговом сервисе Peacock. Ожидается, что премьера состоится в конце октября 2025 года.

Ранее издание Videogame Chronicle сообщило о грядущем расширении мира "Пятницы, 13-го". Новая франшиза, которая будет называться "Вселенная Джейсона", включит в себя сериалы, фильмы, видеоигры и другие виды медиа. Контролировать процесс будет Виктор Миллер.