Вышел трейлер комедии «Колбаса» с Нагиевым и Метелкиным

Появился трейлер комедии "Колбаса". В кинопрокат фильм выйдет 14 августа.

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В центре сюжета- молодой избалованный мажор Глеб (Александр Метелкин), который отправляется в деревню на колбасный завод для оптимизации бизнес-процессов. Герой хочет доказать отцу, олигарху Ивану Копылову (Дмитрий Нагиев), что он способен эффективно работать. А тем временем жители деревни во главе с директором завода объявляют Глебу настоящую войну.

Главные роли в фильме исполнили Александр Метелкин ("Царевна-лягушка", "Злой город"), Дмитрий Нагиев ("Кухня", "Чикатило"), "Елки"), Илья Соболев и Полина Казанцева. В проекте сыграли также Анна Уколова, Федор Лавров, Эрхан Нохоев, Анатолий Журавлев, Илана Юрьева и другие. Режиссером ленты выступил Андрей Пантелеев.