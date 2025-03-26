Вышел трейлер комедии «Колбаса» с Нагиевым и Метелкиным

Появился трейлер комедии "Колбаса" с Нагиевым и Метелкиным
Появился трейлер комедии "Колбаса". В кинопрокат фильм выйдет 14 августа.
В центре сюжета- молодой избалованный мажор Глеб (Александр Метелкин), который отправляется в деревню на колбасный завод для оптимизации бизнес-процессов. Герой хочет доказать отцу, олигарху Ивану Копылову (Дмитрий Нагиев), что он способен эффективно работать. А тем временем жители деревни во главе с директором завода объявляют Глебу настоящую войну.
Главные роли в фильме исполнили Александр Метелкин ("Царевна-лягушка", "Злой город"), Дмитрий Нагиев ("Кухня", "Чикатило"), "Елки"), Илья Соболев и Полина Казанцева. В проекте сыграли также Анна Уколова, Федор Лавров, Эрхан Нохоев, Анатолий Журавлев, Илана Юрьева и другие. Режиссером ленты выступил Андрей Пантелеев.
"Наш фильм, в первую очередь, о человечности, о поиске простых и истинных ценностей, о которых легко забыть в наше время. Действие картины разворачивается в глубинке, среди красивых сельских пейзажей, где нашему герою - избалованному "папиному сынку" - предстоит стать самостоятельным и превратиться в настоящего мужчину", - поделилась продюсер комедии Алеся Пантелеева.