Выходит музыкальный сериал "ВИА "Васильки"
Новый музыкальный сериал "ВИА "Васильки" о возрождении легендарной музыкальной группы спустя почти полвека скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а после - в эфире телеканала СТС. Он снят на стыке драмы и комедии, в нем есть ностальгические нотки. И много музыки: Сергей Жуков - бессменный лидер группы "Руки вверх!" написал для сериала 16 новых песен. Причем в стиле любимых советских хитов.
По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно "Васильки" исчезают со сцены.
Проходит 45 лет... И Лена, ставшая богатой бизнес-леди, которую играет Ирина Розанова, говорит, что не отпишет наследство своим дочкам (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внуку Роме (Кай Гетц), если они не найдут ту самую группу и не попросят их воссоединиться. Дочери и внук отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов. Повзрослевших героев играют Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин. Они хотят собрать "Васильки" на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие, прописанное в завещании матери.
В сериале также появятся Игорь и Григорий Верники в роли одного персонажа.
Прямая речь
Юрий Шаров, режиссер:
«Во время просмотра нашего сериала зрители смогут окунуться в атмосферу удивительного времени. Конечно, оно немного приукрашенное и фантазийное. Молодой аудитории будет интересно наблюдать, что испытывали люди, жившие в другой эпохе. Старшее поколение получит возможность предаться светлой ностальгии. Ну и наконец-то у нас Дмитрий Харатьян снова запоет. Мне кажется, этого долго ждали... Создателям сериала было нелегко найти подходящих актеров на роли музыкантов. Кастинг длился несколько месяцев. Главная сложность заключалась в том, что нам нужно было подобрать молодых актеров на роли персонажей из ВИА "Васильки" и их "взрослые" версии. Естественно, должна была наблюдаться какая-то внешняя связь между этими людьми, общие харизма и повадки. При этом нужно было найти людей, которые не только умеют петь, но и являются хорошими актерами. Мне кажется, в итоге у нас получилось справиться с этой задачей».