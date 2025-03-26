Выходит музыкальный сериал «ВИА "Васильки"»

Новый музыкальный сериал "ВИА "Васильки" о возрождении легендарной музыкальной группы спустя почти полвека скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а после - в эфире телеканала СТС. Он снят на стыке драмы и комедии, в нем есть ностальгические нотки. И много музыки: Сергей Жуков - бессменный лидер группы "Руки вверх!" написал для сериала 16 новых песен. Причем в стиле любимых советских хитов.

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По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля "Васильки" стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно "Васильки" исчезают со сцены.

Проходит 45 лет... И Лена, ставшая богатой бизнес-леди, которую играет Ирина Розанова, говорит, что не отпишет наследство своим дочкам (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внуку Роме (Кай Гетц), если они не найдут ту самую группу и не попросят их воссоединиться. Дочери и внук отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов. Повзрослевших героев играют Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин. Они хотят собрать "Васильки" на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие, прописанное в завещании матери.

В сериале также появятся Игорь и Григорий Верники в роли одного персонажа.

Прямая речь

Юрий Шаров, режиссер: