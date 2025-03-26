Появился новый трейлер комедии «Туда»

Появился новый трейлер комедийного роуд-муви "Туда" от Bazelevs и "Кинопоиска". В кинопрокат фильм выйдет 15 мая.

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Лента рассказывает о совместной поездке двух разных и незнакомых друг другу людей: водителя такси и его пассажирке.

"В нашем фильме много воздуха, много пространства, много неба", - говорит оператор-постановщик Павел Беклемишев.

Виды и проезды основных городов по пути следования персонажей (Москва, Владимир, Казань, Нижний Новгород и Уфа) были сняты "на натуре".

"Здесь мы решили использовать не практичный подход, а художественный. Вставали с камерой на платформу или крепили камеру в машине",- также отметил оператор.

Главные роли в фильме исполнили Петр Федоров ("Ласт квест", "Перевал Дятлова", "Аванпост") и Ирина Старшенбаум ("Притяжение", "Лето", "Т-34"). В фильме также сыграли Алексей Серебряков ("Игры", "Анора", "Елки 9"), Ингрид Олеринская ("Неадекватные люди", "Мафия - дело семейное"), Антон Филипенко ("Проект "Анна Николаевна", "Чернобыль", "Давай разведемся!") и другие.

Режиссером проекта и автором сценария выступил Иван Петухов.