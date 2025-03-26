Карен Шахназаров оценил идею добавить киноуроки в школах

Сегодня учащимся киноискусство ближе литературы, поэтому логично будет добавить в школьную программу соответствующий предмет. Раз в месяц для детей нужно проводить уроки кинематографа – это будет полезно и не перегрузит школьников, заявил в эфире НСН режиссер, зампред Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров.

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Он рассказал, что достаточно часто выступает в школах, где встречает энтузиастов, интересующихся темой кино – чаще это преподаватели литературы, истории.

«Они вполне могут с детьми обсуждать фильмы, если за это будут доплачивать, — отметил Шахназаров. — Считаю, это должно входить в обязательную программу, поскольку факультативно – значит необязательно, как внеклассное чтение, которым никто толком не занимается».

По мнению режиссера, вводить кинематограф в школьную программу нужно уже давно, так как сегодня чаще всего заинтересованность детей в кино перевешивает литературу. В каждой школе он предложил установить хорошие экраны для просмотра классических фильмов, в первую очередь – советских. Так, чтобы посмотреть 150 хороших картин за 10 лет учебы нужно проводить всего лишь один двухчасовой урок раз в неделю, что позволит не увеличивать сильно нагрузку на детей, подчеркнул Шахназаров.

«Нужно не только показывать кино, но и организовать обсуждение, так дети еще и будут учиться говорить. Я сам помню, как смотрел "Балладу о солдате", когда мне было восемь лет, прекрасно все понял», — заключил режиссер.

Напомним, до этого режиссер озвучил свою инициативу на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина. Глава государства ответил, что идея ввести кинематограф в школьную программу заслуживает пристального внимания, так как культура напрямую влияет на многие вопросы социального и экономического характера.