Во Владикавказе пройдет международный фестиваль скрипичной музыки

В столице Северной Осетии сегодня откроется трехдневный VII Международный фестиваль скрипичной музыки. Вход на концерты свободный.

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«В этом году гостями фестиваля станут Заслуженная артистка РФ Ариадна Анчевская, лауреаты международных конкурсов Гайк Казазян, Даниил Коган, Катарина Мрвич (Сербия), Герман Цакулов (Австрия), а также Народный артист РСО-Алания, "Музыкант года" 2004−2005 Георгий Абаев», — сообщили в пресс-службе республиканского Минкультуры.

За дирижерский пульт встанут профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, пианист и дирижер Константин Маслюк и Заслуженный деятель искусств РСО-Алания Евгений Кириллов.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владикавказа, фестиваль откроется концертом лауреатов международных конкурсов — представителей скрипичной школы Э. Д. Грача с симфоническим оркестром, где прозвучат сочинения Бруха и Брамса. 27 марта состоится вечер джазовой музыки на пятиструнной скрипке, где можно будет услышать композиции в стилях блюз, джаз-рок-фьюжн, этно-джаз. 28 марта, на закрытии фестиваля, пройдет концерт солистов с симфоническим оркестром, на котором будут исполнены произведения Чайковского и Моцарта.

Фестиваль будет проходить с 26 по 28 марта в концертном зале североосетинского филиала Мариинского театра (улица Миллера, 34), вход свободный.