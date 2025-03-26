Во Владикавказе пройдет международный фестиваль скрипичной музыки
В столице Северной Осетии сегодня откроется трехдневный VII Международный фестиваль скрипичной музыки. Вход на концерты свободный.
«В этом году гостями фестиваля станут Заслуженная артистка РФ Ариадна Анчевская, лауреаты международных конкурсов Гайк Казазян, Даниил Коган, Катарина Мрвич (Сербия), Герман Цакулов (Австрия), а также Народный артист РСО-Алания, "Музыкант года" 2004−2005 Георгий Абаев», — сообщили в пресс-службе республиканского Минкультуры.
За дирижерский пульт встанут профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, пианист и дирижер Константин Маслюк и Заслуженный деятель искусств РСО-Алания Евгений Кириллов.
Как уточнили в пресс-службе администрации Владикавказа, фестиваль откроется концертом лауреатов международных конкурсов — представителей скрипичной школы Э. Д. Грача с симфоническим оркестром, где прозвучат сочинения Бруха и Брамса. 27 марта состоится вечер джазовой музыки на пятиструнной скрипке, где можно будет услышать композиции в стилях блюз, джаз-рок-фьюжн, этно-джаз. 28 марта, на закрытии фестиваля, пройдет концерт солистов с симфоническим оркестром, на котором будут исполнены произведения Чайковского и Моцарта.
Фестиваль будет проходить с 26 по 28 марта в концертном зале североосетинского филиала Мариинского театра (улица Миллера, 34), вход свободный.