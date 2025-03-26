Стало известно, когда начнутся съемки продолжения фильма «Страсти Христовы»

Как сообщают журналисты издания Variety, съёмки продолжения фильма «Страсти Христовы» стартуют уже в августе. Напомним, изначально производство ленты должно было начаться в 2023 году, затем — в 2024 году, а в последний раз говорилось про 2025-й.

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Продолжение картины Мела Гибсона должно рассказать о событиях после смерти Иисуса. С 2016 года Гибсон усердно работал над сценарием вместе со своим братом Доналом и сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом. Уже было написано по меньшей мере шесть черновиков сценария.

Полный актёрский состав, сроки и дата премьеры продолжения пока не раскрываются. Роль Иисуса Христа в сиквеле вновь исполнит Джеймс Кэвизел.