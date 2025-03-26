Режиссер Войтинский призвал думать о качестве фильмов

Фестивали и премии могут помочь продвижению российских фильмов за рубежом, однако дистрибуция во многом зависит от содержания картин, заявил НСН Александр Войтинский.

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Проведение премии Евразийской киноакадемии является политической активностью, которая не имеет отношения к киноискусству, отметил в разговоре с НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.

Режиссер Никита Михалков заявил журналистам после своего творческого вечера в Москве, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, а первое награждение проведут в декабре 2025 года. Министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран. Войтинский уточнил, что скептически относится к любым премиям, поскольку лучшие фильмы всегда выбирает зритель.

«Есть рыночный подход, когда люди решают, что им нравится, голосуют сердцем. Все остальное – пропаганда. Все премии, включая "Оскар", я невысоко ценю. Какие-то пять тысяч академиков почему-то решают, что хорошо, что плохо, хотя мы смотрим на показы, видим, что планетарные зрители выбирают совершенно другие фильмы. Премии – искусственное насаждение каких-то искусственных рейтингов, в которых кино абсолютно не нуждается. Любая премия – активность, в которой есть пропагандистская сторона и рабочие места для всевозможной бюрократии, но кинематографу от этого ни горячо, ни холодно», – подчеркнул он.

По словам собеседника НСН, фестивали и премии могут помочь российскому кино выйти на зарубежный рынок, однако первичный вопрос в этом случае – качество фильмов.

«Престиж российского кино - отдельная пропагандистская задача. За политическую активность можно поставить зачет, к киноискусству это не имеет отношения. Возможно, так пытаются найти новые выходы на рынки стран БРИКС. Однако если продюсер и прокатная компания чувствуют, что фильм будет интересен аудитории, его схватят с удовольствием. Картины продвигают не фестивали, а потенциал. Рынок сам себя регулирует, этот стихийный процесс никак не изменить. Всегда выбирают люди, а мы идем за ними», – пояснил Войтинский.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что создание новой кинопремии Евразийской киноакадемии станет пустой тратой бюджетных денег, которая не принесет престижа российской киноиндустрии.