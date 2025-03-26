Режиссер Войтинский призвал думать о качестве фильмов

Не кино, а политика: Режиссер Войтинский призвал думать не о премиях, а о качестве фильмов
Фестивали и премии могут помочь продвижению российских фильмов за рубежом, однако дистрибуция во многом зависит от содержания картин, заявил НСН Александр Войтинский.
Проведение премии Евразийской киноакадемии является политической активностью, которая не имеет отношения к киноискусству, отметил в разговоре с НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
Режиссер Никита Михалков заявил журналистам после своего творческого вечера в Москве, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, а первое награждение проведут в декабре 2025 года. Министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран. Войтинский уточнил, что скептически относится к любым премиям, поскольку лучшие фильмы всегда выбирает зритель.
«Есть рыночный подход, когда люди решают, что им нравится, голосуют сердцем. Все остальное – пропаганда. Все премии, включая "Оскар", я невысоко ценю. Какие-то пять тысяч академиков почему-то решают, что хорошо, что плохо, хотя мы смотрим на показы, видим, что планетарные зрители выбирают совершенно другие фильмы. Премии – искусственное насаждение каких-то искусственных рейтингов, в которых кино абсолютно не нуждается. Любая премия – активность, в которой есть пропагандистская сторона и рабочие места для всевозможной бюрократии, но кинематографу от этого ни горячо, ни холодно», – подчеркнул он.
По словам собеседника НСН, фестивали и премии могут помочь российскому кино выйти на зарубежный рынок, однако первичный вопрос в этом случае – качество фильмов.
«Престиж российского кино - отдельная пропагандистская задача. За политическую активность можно поставить зачет, к киноискусству это не имеет отношения. Возможно, так пытаются найти новые выходы на рынки стран БРИКС. Однако если продюсер и прокатная компания чувствуют, что фильм будет интересен аудитории, его схватят с удовольствием. Картины продвигают не фестивали, а потенциал. Рынок сам себя регулирует, этот стихийный процесс никак не изменить. Всегда выбирают люди, а мы идем за ними», – пояснил Войтинский.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что создание новой кинопремии Евразийской киноакадемии станет пустой тратой бюджетных денег, которая не принесет престижа российской киноиндустрии.