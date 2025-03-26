Вышел трейлер нового мультфильма об Александре Пушкине

Полнометражный анимационный фильм "Ай да Пушкин!" будет представлен на Международном Кинорынке и форуме Российский кинобизнес 2025, который пройдет с 1 по 3 апреля. Выход ленты в кинопрокат планируется 24 апреля.

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Мультфильм расскажет о судьбоносных годах молодого поэта, проведенных в ссылке в Михайловском. Создатели проекта стремились показать Пушкина живым человеком с чувствами и переживаниями. Яркий голос великому поэту и его стихам подарил артист Сергей Безруков.

Режиссером-постановщиком ленты выступила Екатерина Гаврюшкина, идея мультфильма принадлежит Игорю Гаврюшкину и Игорю Шаймарданову, сценаристами стали Екатерина Гаврюшкина, Таисия Харькина и Игорь Лебедев.

Напомним, что 14 февраля на большие экраны вышла другая картина про поэта. Лента "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым стала одной из наиболее обсуждаемых премьер начала 2025 года.

"Ай да Пушкин!" использует необычный анимационный формат, но продолжает рассказ о великом писателе.