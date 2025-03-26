Вышел трейлер нового мультфильма об Александре Пушкине

Вышел трейлер нового мультфильма о Пушкине с озвучкой Безрукова
Полнометражный анимационный фильм "Ай да Пушкин!" будет представлен на Международном Кинорынке и форуме Российский кинобизнес 2025, который пройдет с 1 по 3 апреля. Выход ленты в кинопрокат планируется 24 апреля.
Мультфильм расскажет о судьбоносных годах молодого поэта, проведенных в ссылке в Михайловском. Создатели проекта стремились показать Пушкина живым человеком с чувствами и переживаниями. Яркий голос великому поэту и его стихам подарил артист Сергей Безруков.
Режиссером-постановщиком ленты выступила Екатерина Гаврюшкина, идея мультфильма принадлежит Игорю Гаврюшкину и Игорю Шаймарданову, сценаристами стали Екатерина Гаврюшкина, Таисия Харькина и Игорь Лебедев.
Напомним, что 14 февраля на большие экраны вышла другая картина про поэта. Лента "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым стала одной из наиболее обсуждаемых премьер начала 2025 года.
"Ай да Пушкин!" использует необычный анимационный формат, но продолжает рассказ о великом писателе.
«Успешный прокат "Пророка. Истории Александра Пушкина" показал большой интерес российского зрителя к фигуре и творчеству Пушкина. Но "Пророк" рассчитан на более взрослых людей. Мы же своим анимационным фильмом "Ай да Пушкин!" хотим привлечь семейную аудиторию с детьми-школьниками», — отметил глава "Люкс Синема" Игорь Шибанов.