Подготовлен список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьникам

Министерство просвещения России представило список отечественных фильмов, рекомендуемых к просмотру школьникам. Перечень опубликован на официальном сайте министерства.

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Список разделен на группы в зависимости от возраста детей. Среди фильмов, рекомендуемых для 8-9 классов, — «Офицеры» (1971), «А зори здесь тихие» (1972), «Собачье сердце» (1988), «Мы из будущего» (2008), «Чебурашка» (2022), «Онегин» (2024), «Холоп» (2019) и многие другие советские и современные картины. Для учеников 10-11 классов в том числе рекомендованы «Андрей Рублев» (1966), «Иди и смотри» (1985), «Девчата» (1962), «Жестокий романс» (1984), «Брестская крепость» (2010), «Вызов» (2023).

Сообщается, что перечень не является окончательным и будет дополняться.

«Образовательные организации самостоятельно принимают решение о включении рекомендованных фильмов в воспитательную работу», — сказано в публикации.

20 марта стало известно, что Минпросвещения России составит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. Сообщалось, что в работе над перечнем участвовали более 55 экспертов, в числе которых — члены профессионального сообщества киноиндустрии, публицисты, политологи и другие специалисты.