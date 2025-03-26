Начались съемки драмы «Фейерверки днем»

Начались съемки фильма "Фейерверки днем". Автор сценария и режиссер, участница лаборатории "Ленфильм-дебют" Нина Волова. Соответственно, это ее первый фильм в полнометражном кино.

© Российская Газета

Главную роль сломленного жизнью бизнесмена исполнит Александр Робак, его бывшую жену - модель, бежавшую из семьи, - сыграет Олеся Судзиловская. Роли их детей, трех сестер с удивительно разными характерами, достались Дарье Коныжевой ("Свет"), Марии Раскиной ("Елки 11") и Вере Енгалычевой ("Урок").

По сюжету китайский предприниматель Вэйхонг (Ван Бин) приезжает в Россию к задолжавшему ему бизнес-партнеру Виктору (Александр Робак). Вэйхонг пытается навести порядок в делах, но у него не получается. Тогда Вэйхонг решает забрать дом Виктора в счет долга. Виктор готов расстаться с домом, но он сталкивается с отчаянным сопротивлением своих взрослых дочерей.

Прямая речь

Петр Тодоровский, продюсер и художественный руководитель картины:

«"Фейерверки днем" - это личная история режиссера и автора сценария Нины Воловой. И это очень чувствуется. Автор не взял что-то с потолка, герои живые, драмы настоящие, и, может быть, поэтому - тихие. И при этом эта личная история удивительным образом перекликается с чеховскими пьесами. Мы даже сами в шутку называем наш проект "Три сестры продают Вишневый сад". Отдельно хотелось бы сказать об одном из главных героев - китайском предпринимателе Вэйхонге. Через него режиссер показывает разность культур, нашей и китайской. Мне кажется, это очень актуально».

Нина Волова, автор сценария и режиссер:

«У папы был трехэтажный дом, и несколько лет назад он его продал, чтобы расплатиться с долгами. После чего они с мамой развелись, моя сестра переехала, а у меня осталось ощущение смены эпохи, конца привычной жизни. В общем, мне было грустно, и я написала сценарий про семью, съезжающую из дома из-за долгов. Но написала не от лица члена этой семьи, а от китайского бизнесмена, который приехал к ним. Хотела увидеть эту историю взглядом, так скажем, "инопланетянина"».

Картина снимается при поддержке Министерства культуры РФ.