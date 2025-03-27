Родители, учителя и школьники оценили список фильмов от Минпросвещения

Министерство просвещения России подготовило список отечественных фильмов для школ. Как сообщили в ведомстве, перечень - рекомендательный.

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Фильмы и мультики, которые в нем указаны, советуют смотреть дома всей семьей, а также использовать на внеурочных занятиях в школах, включая работу школьных театров. Документ уже разослали по регионам.

"Буквально на днях мы направили в регионы первичный список фильмов, рекомендованных для просмотра в школах. В нем есть как современные картины, так и ленты советского периода. Разные фильмы предусмотрены для начальных, средних и старших классов. Это очень важная работа", - пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Действительно, список удобно разделен на мультфильмы - без привязки к возрасту, а также на фильмы для 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов. Отдельный перечень - документальные фильмы преимущественно патриотической тематики.

Здесь есть и вековой давности картина Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", и практически хрестоматийные "Доживем до понедельника" и "Вам и не снилось", трогательная "Варежка" - мультик, от которого щемит сердце посильнее, чем от иных кинолент, и, конечно, легендарные "В бой идут одни старики", "А зори здесь тихие", "Летят журавли"… А еще - целый ряд новых картин: "Онегин", "Последний богатырь" (все три части), "Мы из будущего", "Чебурашка" и другие.

Перечень будет регулярно дополняться, заверили в Минпросвещения. И школы сами вправе принимать решение о включении рекомендованных фильмов в работу.

"РГ" узнала у родителей, учителей и школьников, как им список рекомендованных фильмов.

Мнения

Надежда Соколова, мама двоих детей, Волгоград:

Это хороший список. Есть и довольно жесткий, на мой взгляд, мультфильм "Маугли", и легендарная "Варежка" на разрыв души. Проблема может быть в том, что некоторые мультики недостаточно яркие, особенно кукольные. Современные дети их с трудом воспринимают. Не уверена в "Серой шейке" 1948 года. Но вот "Золотая антилопа", "Винни-Пух", "Котенок по имени Гав" - это точно произведения на все времена. Конечно, многое зависит от возраста: младшим школьникам порой не хватает концентрации - некоторые еле высиживают полчаса. Поэтому фильмы и мультики, где много текста, лучше показывать тем, кто постарше. А младшим - или совсем без слов, или в стихах и песнях. Думаю, что многое из этого списка дети уже видели дома. По своему опыту могу сказать, что некоторые советские мультики современные ребята хорошо воспринимают, но если им дать выбор, предпочтут более современные и яркие "Три кота" или "Ми-ми-мишки".

Максим Пратусевич, директор Президентского физико-математического лицея №239, Санкт-Петербург:

Лично мне этот список далеко не во всех деталях симпатичен. Думаю, у каждого есть свой подобный. Скорее, надо говорить об общих ценностях и реагировать на то, что какие-то фильмы им удовлетворяют, а какие-то нет. Однако несомненная польза подобных перечней в том, что объять необъятное все-таки нельзя. И список в данном случае - некоторый ориентир, в том числе потому, что о многих хороших фильмах мало кто знает.

Милана, ученица девятого класса, Воронеж:

Большинство фильмов из рекомендованной советской классики мы с друзьями уже смотрели и даже не по одному разу. Фильм "В бой идут одни старики" мы в семье традиционно смотрим каждое 9 Мая. А вот из списка современных кинолент, честно говоря, не все фильмы вызывают восторг. С того же "Холопа" мы ушли через 10 минут от начала сеанса. Но рекомендации - это же не требования. Как шутят в школе: "главное, чтобы сочинения не заставили писать по мотивам просмотренного".

Юлия Ильина, бухгалтер, Балашиха:

Изучаю список, и кажется, что "золотой век" детско-юношеского кинематографа, видимо, пришелся на 60-70 годы прошлого века. Удивило, что нет фильма "Чучело", где затрагивается актуальная сегодня проблема буллинга.

Наталья Смарыгина, учитель английского языка, советник директора по воспитанию лицея № 73, Барнаул:

Это золотая классика советского и российского кино. Классика, многими несправедливо забытая и относящаяся к по-настоящему воспитательным фильмам. Как важны и нужны сегодня на экранах примеры истинной дружбы, первой любви, героизма! Кроме того, эти кинокартины ценны и с точки зрения грамотной и богатой речи героев. Нам в лицее многие фильмы знакомы, так как изучаем их с лицеистами в рамках работы "Медиагруппы73" и киноклуба. Взяли на заметку "Фантазеров", посмотрим их с ребятами после каникул.

Елена Недбайло, учитель истории гимназии №1, Оренбург: