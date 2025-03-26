Кукла из «Пилы» ответила на слухи об 11-й части серии

На фоне слухов о возможной отмене 11-й части хоррора "Пила" компания Lionsgate сделала официальное заявление от лица маскота франшизы - куклы-чревовещателя Билли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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"Я видел слухи. Они говорят, что игра окончена. Но вы слишком хорошо меня знаете. Игра никогда не заканчивается", - говорится в заявлении, стилизованном под послание от главного антагониста серии Джона Крамера.

24 марта картина была убрана из графика релизов - место "Пилы" (26 сентября 2025 года) занял фильм "Незнакомцы: Часть вторая" (The Strangers: Chapter 2). Многие профильные издания предположили, что причиной тому стали разногласия между компанией и продюсерами.

Режиссёром ленты значится постановщик десятой части серии Кевин Гротерт ("Джезабель"), сценаристы - ветераны франшизы Маркус Данстан ("Коллекционер") и Патрик Мелтон ("Пир"). В роли Джона Крамера всё тот же Тобин Белл.

Ранее один из продюсеров проекта Орен Каулз сообщал, что действие фильма будет происходить сразу после событий, показанных в "Пиле 10".