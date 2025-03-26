Рецензия на фильм «Походу любовь»

Язык наш меняется непредсказуемо и нелогично. Говорили языком классиков: "Похоже, это любовь" - стали говорить: "Походу это любовь". Новации источают молодые интеллектуалы, им нужно отличиться. Внести что-то пусть неказистое, но свое.

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Так что автор нового ромкома "Походу любовь" уже с афиши сигналит: картина для своих. И теперь какие бы финты не творили герои, они будут поняты и приняты сообразно возрастному цензу. Пора к банальным "16+" по справедливости добавить категорию "16-".

Сразу скажу: картина необыкновенно милая. Ее можно показывать в популярных подборках роликов с котятами. Милая девочка Лиза (Анна Завтур) приезжает из Пскова в Питер, и, пока она любуется адмиралтействами, у нее исчезает рюкзак, и она остается в огромном чужом городе без документов и денег. Она плачет, но недолго: в Питере красивую девушку не оставят без внимания. Она встретит Васю (Кузьма Котрелев), возьмется помочь ему доставить некоей "хозяйке" антикварную кровать на колесиках, познакомится с его милым другом-музыкантом Витей Черным (Сергей Горошко), побывает на милой питерской тусовке и в гостях у милой хлопотуньи с вареньем, станет объектом интриг васиной бывшей, и вообще будет много предсказуемых для таких ситуаций бесконечно милых нюансов.

Кровать на колесиках пробудет с нами большую часть фильма, пока авторы не поймут, что есть некоторый перебор. Но смотреть все это легко и весело, ибо молодость героев, как ей и полагается, списывает очень многие неувязки, все уподобляя светлой сказке. Светлой и беззаботной настолько, что даже утраченные документы и полная неизвестность впереди не слишком заботят героиню, а сценарий об этом просто забыл. Молодые актеры весело импровизируют, они органичны в любой ситуации, легко смеются, легко разыгрывают маленькие недоразумения, их герои легко прощают дружеские затрещины. И обаятельная "химия" между персонажами очевидна - она не сыгранная, органичная, настоящая: котята простодушны, даже если в джинсах.

Как и положено в ромкомах, все дальнейшее легко вытекает из всего предыдущего - сюжет, к ликованию зрителей, предсказуем от начала до финала. И даже явная нарочитость портит его далеко не сразу. К примеру, когда Лиза демонстративно отворачивается от уличных приставал и заодно от собственного рюкзака, сразу ясно, что рюкзак будет стырен, - но мы эту условную беззаботность как бы не замечаем: в сказке как в сказке, сказали бы французы. Но это сказка светлая, и в ней нет отрицательных героев - все трепетно предупредительны друг к другу, и огромный Петербург выглядит уютной деревушкой, только с имперскими дворцами. Где так легко найти друг друга. И снова встретиться, если потерялись. И все друг друга знают. И все друг друга любят. Как сказали бы в старом фильме, улица полна неожиданностей, и все они обещают счастливый конец.

Серьезный облом случается где-то в третьей трети картины. Уже было в ней все необходимое - испытующие взгляды, фортепиано, оперные арии, грохот электрогитары, пароксизмы разбуженной ревности и любовные песни от Beautiful Boys, лейтмотивом украшавшие судьбоносное дефиле антикварной кровати по Петербургу. И все это время на наших зрительских устах блуждала улыбка. И вдруг сценарист, она же режиссер фильма Яна Климова-Юсупова правильно почувствовала, что это был всего лишь сюжет для небольшого кинорассказа, а задуман большой полнометражный фильм, нужны допинги. И тогда все пошло вразнос - идеальные герои вмиг обернулись плохишами. Нежная Лиза вдруг поведает страшную историю, как родители продавали ее старику. И влюбленный в нее Вася немедленно обзовет любимую продажной женщиной. И когда разумный Витя попытается ее защитить, расквасит тому нос. Все идеалы без достаточных оснований обернутся противоположностью, вся идиллия посыплется, зритель тревожно смотрит на часы - успеют ли авторы за оставшиеся минуты собрать такое уютное кино обратно.

И вот тут жанр сказки подтвердит свое могущество: оставшаяся без денег, багажа и любви бедная Лиза погорюет немного, потом прямо из воздуха добудет красные туфли и алый прикид с талией и пойдет в ближайший бар снимать клиентов. Такая резвость мыслей до сих пор вполне взвешенной, склонной к морализатоству девушки никак не ожидалась, и я, честно говоря, даже стал думать, что мы вступили в фазу сладких грез героини, в сферы ее подсознания, и нужно срочно вспомнить базовые заветы старика Фрейда. А на самом деле она по-прежнему сидит, безутешная, на питерском мостике среди питерских дворов-колодцев в ожидании хеппи-энда.

Чем все закончится, не скажу, потому что вы и сами это знаете. В жизни заранее ничего не предскажешь, так что большинство любит все знать наперед хотя бы в кино.

Что в сухом остатке? Старая истина, которую у нас постоянно игнорируют: сценарист - отдельная и для кино ключевая профессия. В сценарном деле нельзя рукодельничать, спешно зашивая прорехи в сюжетной ткани и разрывая при этом в клочья уже намеченные, пусть и на скорую руку, характеры. Походу у автора не получилось создать сколько-нибудь цельные образы, походу все придумывалось по ходу съемок в попытках развязать ненароком образовавшиеся узлы.

А ведь так хорошо начиналось. Динамично, сразу с места в карьер, с чудными зарисовками типа философствующего бармена, с точными фразочками типа "Иллюзия безопасности важнее самой безопасности", с далеко зовущими песнями типа "Нас только двое в этой тишине" и даже с ясным пониманием, что "смыслы ткут полотно бытия".

Жаль, с такими исходными данными мог быть очень неплохой, безоблачно милый фильм. Какого походу и жаждут утомленные чернухами зрители.