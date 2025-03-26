Начался киномарафон «80 лет Великой Победе»

Киномарафон "80 лет Великой Победе" начался в Архангельской области. Как сообщили ТАСС организаторы, в программе 19 картин.

© РИА Новости

«В программе киномарафона "80 лет Великой Победе" 19 фильмов: художественные, документальные и документально-игровые киноленты разных лет, в том числе новые премьерные картины, которые будут интересны для семейного просмотра и обсуждения с детьми и подростками», — сказали организаторы.

Среди участников - работы начинающих кинематографистов, известных режиссеров и кинокомпаний-партнеров. Свои фильмы в рамках киномарафона представили киностудии "Ленфильм" и "Сахафильм". Также в подборку вошли фильмы из программ Международного кинофестиваля Arctic open.

В программе киномарафона есть и премьерные работы. Один из таких фильмов предоставила студия "Ленфильм". "Трезорка" (12+) - это история о псе, который в самые страшные дни блокады Ленинграда охотился в округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.

Особое внимание в программе уделено фильмам, посвященным событиям Великой Отечественной войны в Арктике и на севере, а также работам архангельских кинематографистов. В этой категории представлены киноленты, рассказывающие о работе вузов Архангельска и арктических метеостанций в годы войны, о ленд-лизе, северных конвоях, о подвигах, трагической гибели судов и героизме моряков и подводников Северного флота.

«Мы предлагаем эту подборку фильмов для кинопоказов в учреждениях образования и культуры, школах, библиотеках, музеях, молодежных, социальных и творческих центрах, а также в кинозалах. Эти фильмы посвящены нашей истории - трагической и героической, нечеловеческим испытаниям, которые коснулись жизни каждого из нас», — отметила директор Поморского культурного фонда "Берегиня" Тамара Статикова.

Организатор киномарафона - НКО "Поморский культурный фонд "Берегиня" при содействии Министерства культуры Архангельской области.