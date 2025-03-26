Состоялась премьера исторической драмы «Александр I»

Сегодня, 26 марта, подписчики медиаплатформы "Смотрим" получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям многосерийной исторической драмы "Александр I" режиссера Артёма Насыбулина. Проект создан компанией "КОСМОС студио", которая снимала сериалы "Елизавета", "Екатерина", "Екатерина. Взлёт", "Екатерина. Самозванцы", "Екатерина. Фавориты" при поддержке Института развития интернета.

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По сюжету любимый внук Екатерины II должен был взойти на престол сразу после смерти бабушки. Но вопреки ее последней воле Александр уступает трон законному наследнику, своему отцу Павлу I. Это решение становится первым испытанием на пути Александра к власти, открывая перед ним бездну дворцовых интриг, заговоров, смертельных угроз, когда сама судьба бросает Александру вызов - способен ли он защитить Отечество от войны с императором французов, непобедимым до сих пор Наполеоном.

Главные роли в картине от признанных мастеров масштабных многосерийных фильмов, посвященных истории России, исполняют Евгений Романцов, Фёдор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артём Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценёв, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Ангелина Поплавская, Полина Гухман и другие.

Прямая речь

Режиссер Артём Насыбулин:

«В центре нашего повествования стоит Александр I. И ничего более интересного, чем личность Александра, для нашего сюжета нет. Мы с командой пытались разгадать тайны его жизни, его личности, характера, понять мотивацию его действий. Он пробовал себя как прогрессивный правитель, хотел провести много реформ… Но при этом для меня не столь важно рассказать современному зрителю об исторической личности, сколь поведать мудрую и интересную историю, которая, с одной стороны, дает возможность отдохнуть и отвлечься от повседневности, а с другой — заставляет об этой повседневности подумать».

Евгений Романцов, исполнитель роли Александра I:

«В нашей истории много всего: и любовь, и борьба, и боль сердечная, и дружба мужская, и противостояние отцов и детей. Но главная интрига заключается в том, каким Александр был сам по себе, как шел к престолу, как любил, как его любили, какие сложности были на его пути… У нас собралась крутая команда, мы постарались сделать эту историю нескучной, вкусной, в современном повествовании, найти то, что до нас еще не показывали. Много великих артистов играли Александра I, мне было в удовольствие посоревноваться со всеми ними, попробовать сделать лучше, точнее, интереснее. В этом и заключается профессиональный актерский азарт».

Андрей Малов-Гра, консультант: