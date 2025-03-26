«Да гори оно огнем». Что за скандал возник вокруг «Аутсорса»

Гавриил Гордеев заявил, что сценарист Анна Козлова бросает тень на создателей «Аутсорса» и предупредил ее о последствиях, а Александр Сокуров не стал заступаться за оставшегося без «Ники» режиссера Михаила Локшина.

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В российском кино разгорелся новый скандал, затмивший недавний триумф на премии «Ника» фильма «Мастер и Маргарита» и заставивший вспомнить о его «забытом» режиссере.

В поле зрения СМИ оказался сериал «Аутсорс», сценарист которого Анна Козлова негативно высказалась о россиянах. Ее слова растиражировала обосновавшаяся в Париже кинокритик Зинаида Пронченко, а отдуваться пришлось генпродюсеру онлайн-кинотеатра Okko Гавриилу Гордееву.

«Зайчики» Козловой: категорически не согласны!

О сериале «Аутсорс» заговорили в середине феврале на фоне его премьеры. Поднятая в картине тема балансировала на грани добра и зла: в центре сюжета оказался тюремный надзиратель, решивший продавать право на исполнение смертной казни родственникам жертв. Режиссер сериала Душан Глигоров объяснил тогда НСН, что сериал вовсе не про смертную казнь, а сам он гуманист.

«Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому работа наших героев в тюрьме, где приводятся в исполнение смертные приговоры – это лишь фон, на котором происходит их жизнь, кино не про это. (…) Я сторонник гуманистических принципов. Я за то, чтобы давать человеку второй шанс. Мне кажется, что человеку не дано решать, у кого отобрать жизнь, а кому оставить. Что касается преступников, это уже другой вопрос, каким образом их нужно перевоспитывать и предотвращать повторы их преступлений», — пояснил Глигоров.

Согласно индексу «Кинопоиск Pro» сериал «Аутсорс» занимает на сегодня второе место по популярности в российских онлайн-кинотеатрах. Однако, в преддверии выхода его завершающей серии, тень на создателей картины бросила сценарист Анна Козлова, наговорившая лишнего в интервью кинокритику Зинаиде Пронченко, покинувшей Россию после начала СВО и наблюдающей за взлетами и падениями отечественного кино из «недружественного» Парижа.

Пронченко написала в Telegram, что они поговорили с Козловой про «Аутсорс», приведя при этом цитату совсем о другом.

Сценарист призналась, что ее «удивил и потряс» народ, от которого она уехала в 2022 году. При этом Козлова упомянула «рабство» и «белых и пушистых зайчиков».

На это пришлось отвечать генеральному продюсеру онлайн-кинотеатра Okko Гавриилу Гордееву, ранее известному как Гавр из «Comedy Club».

«Вчера начали светиться цитаты Ани Козловой. Не то что мы не поддерживаем и не разделяем ее личное мнение, мы категорически не согласны с ее высказыванием. Немного обидно, что это высказывание направлено в сторону аудитории, это неправильно по отношению к зрителю. Хочу многих предостеречь, в том числе и зрителей, что нельзя отождествлять произведение с одним конкретным человеком. Когда один сценарист высказывается, он бросает тень на всю команду, а над сериалом работало 200 человек со стороны продакшена, в том числе 20 авторов. С этим личным мнением ей самой жить и как нас учит сериал "Аутсорс", у любого поступка бывают последствия», — предупредил медиаменеджер.

На это последовал резкий ответ все той же Пронченко.

«Гордеев Г., вот этот взрослый, успешный, состоятельный мужчина в пиджаке, водолазке и при залысинах, публично объявил, что у него в компании тихий час, что когда он ест, он глух и нем, поэтому заслуживает остаться на продленку и получить дополнительную пайку запеканки. Ну и в чем, как говорится, была неправа Анна Козлова? Разве только в том, что обвиняла русский народ вообще, а не т.н. интеллигенцию предметно», — указала критикесса, завершив свой спич ругательством.

«Мастер», «Цыгане» и «Аутсорс»: да гори они огнем!

Интересно, что Анна Козлова и до этого успела привлечь к себе внимание другим скандалом. В конце февраля она обидела писателя Дениса Драгунского, рассказ которого «Дочь военного пенсионера» лег в основу «Аутсорса».

Писательница, известная по роману «F20», вошедшему в лонг-лист премии «Большая книга» в 2017 году, заявила, что в рассказе Драгунского ей показался интересным «только стартовый момент — продажа смертной казни за деньги». На этом, по ее словам, пересечения сериала с книгой закончились.

Денис Драгунский попытался тогда убедить НСН, что не обижается на Козлову, хоть ему и «абсолютно наплевать».

«То, что они опровергают или нет, — да гори оно огнем. Я стараюсь видеть в людях только хорошее и надеюсь, что Анна Козлова имела в виду другое: то, что был сюжет, изложенный на двух страницах, а она сделала из него грандиозное произведение, а не то, что ей дали "Войну и мир", а она стала его приспосабливать под экран. Но мне уже без разницы, я уже забыл про этот рассказ и выпустил после этого пять новых книг. Эта книжка вышла в свет в 2020 году, а до этого рассказ был вывешен в соцсетях», — отметил Драгунский.

Вместе с тем писатель посетовал, что его не позвали на премьеру «Аутсорса».

«Честно говоря, я думал, что меня пригласят на премьеру. Так это обычно бывает, что человека, который предоставил литературную основу, сюжет или идею, приглашают на премьеру просто посидеть в первом ряду. Я бы с удовольствием встал и сказал, как счастлив, что мой маленький рассказ под пером Анны Козловой и под камерой Душана Глигорова получил такое воплощение. Мне как автору рассказу и новеллисту это очень приятно и лестно», — рассказал о несостоявшейся речи сын Виктора Драгунского, ставший прототипом знаменитых «Денискиных рассказов».

В начале марта с онлайн-кинотеатром Okko произошла другая интересная история. После масштабной презентации сериала «Цыгане. Улица Шекспира» его название внезапно сократили, оставив лишь «Улицу Шекспира». Таинственное исчезновение «цыган» объяснили анализом поисковых запросов пользователей.

Скандал с «Аутсорсом» вспыхнул буквально на следующий день после триумфа фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», получившего 24 марта сразу семь премий «Ника», в том числе, как лучший фильм. Почетные статуэтки получили и звукорежиссер, и оператор, и художники, и сыгравшие главные роли Евгений Цыганов с Юлией Снигирь. А вот про проживающего в США режиссера картины забыли, Михаила Локшина не оказалось даже в лонг-листе номинантов.

Кинорежиссер Александр Сокуров, обычно защищающий коллег от несправедливости, на этот раз не нашел слов поддержки для Лошкина.