Netflix раскрыл детали сюжета сериала «Скуби-Ду»

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился первыми деталями сериала по знаменитой франшизе «Скуби-Ду». Сценарий сериала с живыми актёрами уже готов — его написали Скотт Розенберг («Веном») и Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя» с Меган Фокс).

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Так, будущий сериал сфокусируется на старых друзьях Шэгги и Дафне, который встречаются с Велмой и Фредом в летнем лагере. Там герои должны разгадать загадку одинокого щенка Скуби, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства.

В Netflix отдельно отмечают, что новый сериал будет переосмыслением предыстории героев. Кто сыграет главные роли и когда шоу выйдет, неизвестно.

Ранее по «Скуби-Ду» уже выходило множество мультсериалов и даже полнометражные фильмы с живыми актёрами. Главные роли в дилогии исполнили Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини.