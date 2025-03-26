Опубликован трейлер сериала «Этуаль»

Первый трейлер сериала «Этуаль» (Étoile) обнародовал 26 марта 2025 года видеосервис Amazon Prime Video. Главные роли в драмеди исполнили Шарлотта Генсбур, Люк Кирби, Келли Бишоп, Яник Трусдейл, Гидеон Глик, Лу де Лааж, Дэвид Альварес и другие. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами проекта выступили Дэниэл Палладино и Эми Шерман Палладино (создатели сериалов «Девочки Гилмор» и «Удивительная миссис Мейзел»).

© Кадр из трейлера

«Этуаль» рассказывает о двух конкурирующих танцевальных компаниях, которые предпринимают амбициозную попытку спасти свои легендарные учреждения. Генсбур играет Женевьеву, временного генерального директора Парижской национальной оперы и балета, которая разрабатывает план с Джеком (Кирби), исполнительным директором театр «Метрополитен-опера», чтобы обменяться их ведущими танцорами на один год. Но даже если эти двое договорятся, им еще предстоит убедить прим и премьеров, а тем, в свою очередь, как-то приспособиться к новым условиями работы.

Премьера «Этуаль» состоится на Prime Video 24 апреля.