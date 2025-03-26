Вышел трейлер фильма «Ржавчина»

Трейлер фильма «Ржавчина» (Rust) был обнародован 26 марта 2025 года. Главные роли в вестерне режиссера и сценариста Джоэла Соусы исполнили Алек Болдуин, Патрик Скотт Макдермотт, Джош Хопкинс, Трэвис Фиммел, Фрэнсис Фишер, Джейк Бьюзи, Трэвис Хаммер и др.

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Действие фильма происходит в Канзасе 1880-х годов. Главный герой - сирота Лукас Маккалистер (Макдермотт) - случайно убивает владельца ранчо и оказывается приговорен к повешению. Его дед, известный преступник Харланд Раст (Болдуин), вытаскивает подростка из тюрьмы, чтобы вместе скрыться в Мексике. Паре беглецов предстоит опасное путешествие через дикие земли, при этом им приходится ускользать от решительного маршала США Вуда Хелма (Хопкинс) и безжалостного охотника за головами по прозвищу Проповедник (Фиммел).

«ИнтерМедиа» напоминает, что самое начало съемок «Ржавчины» омрачилось трагедией: Болдуин выстрелил из бутафорского оружия, которое по ошибке оказалось заряжено боевым патроном. Он ранил режиссера Соусу и оператора Галину Хатчинс, которая впоследствии скончалась. Съемки были приостановлены, но спустя некоторое время фильм решили всё-таки доснять.

Болдуин был обвинен в непредумышленном убийстве, но в июле 2024 года дело против него прекратили. Оружейник Ханна Гутьеррес Рид, которая отвечала за реквизит, была приговорена к 18-месячному тюремному сроку.

Премьера «Ржавчины» состоялась на польском фестивале Camerimage в ноябре, там присутствовали режиссер Соуса и Бьянка Клайн, взявшая на себя обязанности оператора после смерти Хатчинс. Болдуина на мероприятие не пригласили.

«Ржавчина» выйдет в американских кинотеатрах и на цифровых носителях 2 мая.