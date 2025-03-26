В «Мстителях: Судный день» вернут прежних Людей Икс

Чемпионат.com

Marvel продолжает свой многочасовой эфир с объявлением актёрского состава грядущих «Мстителей: Судный день». Если первые часа четыре объявляли актёров, которых все и так ожидали увидеть, то теперь пошли более громкие имена.

Прежние Люди Икс вернутся в Marvel
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Уже объявлено, что к своим ролям вернутся:

  • Патрик Стюарт — Профессор Икс;
  • Иэн Маккеллен — Магнето;
  • Алан Камминг — Ночной Змей;
  • Ребекка Ромейн — Мистик;
  • Джеймс Марсден — Циклоп.

Трансляция ещё продолжается, поэтому в ближайшее время ожидаются и другие актёры.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится в мае 2026 года. Фильм посвящён злодею Доктору Думу, которого сыграет Роберт Дауни-младший — ранее в фильмах Marvel он исполнял роль Железного человека (Тони Старка).