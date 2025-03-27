Появился восьмой эпизод сериала «Аутсорс»

27 марта состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским от Okko. Первый сезон шоу официально подошёл к концу спустя полтора месяца после запуска в середине февраля.

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События «Аутсорса» разворачиваются в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. В тюрьму особого назначения на работу выходит новый надзиратель Константин. Он и его коллеги — глубоко травмированные и несчастные люди, а вокруг – опасный и страшный период середины 90-х. Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Костя, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес ― отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

У «Аутсорса» очень высокие оценки на агрегаторах: на самом «Окко» у шоу 8,4 балла из 10, а на «Кинопоиске» — 8,1 балла из 10. Проект пока не продлили на второй сезон.